Universidad de Chile no puede salir del pantano y cerró la sexta fecha de la Liga de Primera con un flojo empate 1-1 frente a Universidad de Concepción. Y sobre el final llegó la gran polémica, dejando a las huestes azules con la sensación de ser perjudicados.

Sobre el final del encuentro, Pablo Parra dio un giro en el área y con el brazo extendido le dio de lleno al balón con la mano. La discusión de si fue penal o no es válida, pero el problema está en que el árbitro José Cabero ni siquiera fue al monitor del VAR a revisar la acción. En la U están indignados.

En conversación con RedGol, el ex delantero de la U y hoy comentarista, Miguel Ángel Gamboa, se mostró muy molesto y perjudicado con el referato.

Gamboa contra el arbitraje tras duelo de la U

“El arbitraje cuenta, es un factor. Además hay VAR y ninguno de los dos ve el penal. Es malo el VAR y es malo para el fútbol“, dijo Gamboa.

Gamboa furioso con el VAR por no cobrarle el penal a la U frente a UdeConce

El santiaguino de 74 años sentencia que “el VAR se implementó para darle más justicia al fútbol, y no cobraron esta mano penal. Si el árbitro se equivoca está el VAR, y el VAR tiene que corregir. El VAR tiene que estar muy seguro de que no fue penal, por algo pueden ver la jugada muchas veces“.

Cabe recordar que la U comenzó en desventaja con el gol de Daniel Barrea (37′) y Eduardo Vargas igualó en los 54′. Además los azules sufrieron la lesión de Charles Aránguiz y la tonta expulsión de Marcelo Díaz (90’+4).

Con apenas 7 puntos en seis partidos y al filo de la zona de descenso, la Universidad de Chile de Francisco Meneghini volverá a la acción este sábado, como visita frente al campeón Coquimbo Unido.

