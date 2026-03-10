Universidad de Chile ha jugado 7 partidos oficiales (sumando la Copa Sudamericana) en el arranque de la temporada 2026 y apenas ganó uno, es por ello que el entrenador Francisco Meneghini tambalea en el cargo.

La noche del lunes el equipo azul sumó una nueva decepción, porque no le pudo ganar en calidad de local a Universidad de Concepción y se tuvo que conformar con un pobre empate 1-1 en el Nacional.

“Ohhh, Paqui ya se va”, cantó todo el recinto de Ñuñoa, pidiendo la partida del entrenador de la U, quien tras el encuentro señaló que está firme en su cargo y descartó renunciar.

La idea de Azul Azul con Francisco Meneghini

La situación de Francisco Meneghini es límite, es más, ya hay voces que sostienen que en el Centro Deportivo Azul están pensando en la continuidad del estratega y su staff técnico en el club.

En radio Cooperativa fueron directos, puesto que en la emisora contaron que existen tres directores de la concesionaria que quieren despedir ahora mismo a Paqui, aunque con ellos no alcanza para tomar la medida.

La información no dio a conocer el nombre de los directores que quieren despedir a Meneghini, pero no sería el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien cree que el estratega tiene que seguir en el cargo al menos hasta junio.

Universidad de Chile no levanta y Paqui Meneghini se juega su cargo este sábado, cuando visite a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

