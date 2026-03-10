La furiosa reacción de Mauricio Pinilla por el penal no cobrado a la U: “Para variar nos…”

Universidad de Chile sigue muy enredada en la temporada 2026. El equipo azul no arranca con Francisco Meneghini y los hinchas gritaron en el estadio Nacional por la salida del DT.

La U sumó un nuevo traspié, puesto que la noche del lunes no le pudo ganar en calidad de local a Universidad de Concepción y se tuvo que conformar con un apretado empate 1-1, que no le permite crecer en la banca.

El encuentro fue tenso en Ñuñoa y tuvo varias situaciones polémicas. La más grande fue una mano en el área de Pablo Parra, que podría haber sido penal para los azules, sin embargo, el árbitro José Cabero no cobró la situación.

Mauricio Pinilla reclama por el supuesto penal no cobrado a la U

La jugada que protagonizó Parra fue reclamada por todo el estadio Nacional, también se quejó Paqui Meneghini en conferencia de prensa, quien señaló que la jugada fue vista por todo el recinto.

Mauricio Pinilla, ex delantero de la U, estaba viendo el partido en su hogar y también reclamó por la jugada, porque realizó un duro posteo en Instagram por la situación que dejó pasar Cabero.

El reclamo de Pinilla.

“Mano gigante csm. Nos cagaron para variar”, escribió Pinigol en la red social, demostrando toda su frustración.

Universidad de Chile suma apenas 7 puntos tras 6 fechas disputadas de la Liga de Primera y las críticas se van sumando.

En síntesis

Universidad de Chile empató 1-1 contra Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

empató contra Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. El árbitro José Cabero no cobró un penal tras una mano de Pablo Parra .

no cobró un penal tras una mano de . El equipo de Francisco Meneghini suma 7 puntos en 6 fechas de la liga.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera