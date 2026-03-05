Universidad de Chile tuvo debut y despedida en Copa Sudamericana, derrotado 1-2 por Palestino en el Estadio Nacional. Los azules venían de ganarle a Colo Colo en el Monumental, pero ante los árabes mostraron nuevamente su peor cara.

Francisco Meneghini retoma y aumenta las dudas por su trabajo en la banca del Chuncho, mientras la U lamenta quedar fuera del concierto internacional recién comenzado el año.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero azul, Mauricio Pinilla, le dio con todo a Universidad de Chile y a Paqui Meneghini por el rotundo fracaso.

“La U no fue capaz en todo el partido de dejar a un delantero u otro jugador de cara al gol. (…) La U no puede seguir jugando así, porque la U no va aganar un partido así. Tuco la suerte de ganarle a Colo Colo en una pelota rara, en un partido que pudo terminar a cero“, dijo Pinilla.

La U no va a ganar el título y le van a pasar por arriba

Agregó que “la U tampoco le pasó por encima a Colo Colo. Y la U no va a ganar el título. La U no va a conseguir el título y le van a pasar por arriba varios equipos si sigue jugando de esta manera“.

Pinilla furiosos con la U tras la derrota contra Palestino en Copa Sudamericana.

“Lamentablemente la U no encuentra el rumbo ni lo que supuestamente quiere Paqui Meneghini. Lo que se supone que trabaja en la semana. Se supone que los jugadores están de acuerdo, que se trabaja bien en la semana, que los entrenamientos son perfectos, pero en los partidos es un desastre. Los partidos de la U son un desastre“, complementó tajante.

Pinigol lamenta que “en teoría se iba a agarrar y mantener lo bueno del año pasado y se iba a mejorar. Se iba a limar los ripios, mantener una base de lo que se estaba haciendo, que era importante, porque había un piso. Pero ese piso lo bajaste al menos tres”.

“La U ya ni siquiera juega como jugaba en lo malos momentos con Gustavo Álvarez, juega peor. No hay profundidad, no hay pases verticales, puros pases para el lado”, sentenció molesto Mauricio Pinilla.

Palestino derrotó 1-2 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional por Copa Sudamericana.

El entrenador Francisco Meneghini sumó cuestionamientos tras la eliminación internacional de los azules este año.

Mauricio Pinilla criticó el desempeño táctico del equipo y la gestión de la dirección técnica.