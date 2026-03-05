Es tendencia:
Selección Chilena

Chile vs. Paraguay: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso de La Roja Femenina

La Roja triunfó en el primer amistoso de fecha FIFA contra la selección guaraní.

Por Franccesca Arnechino

La Roja tendrá su segundo amistoso en los próximos días.
© La RojaLa Roja tendrá su segundo amistoso en los próximos días.

La Roja Femenina regresó a la acción este miércoles en Ypané, donde enfrentó a su símil de Paraguay en el marco de la primera Fecha FIFA de la temporada 2026.

Pese a que las dirigidas por Luis Mena no mostraron su mejor versión, se impusieron gracias a las intervenciones de Ryann Torrero y al gol de Mary Valencia, en un partido disputado bajo una intensa lluvia en el Estadio CARFEM.

¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay?

El próximo partido entre la Selección Chilena Femenina y Paraguay se juega este sábado 7 de marzo, a partir de las 19:00 horas de Chile, en el segundo y último amistoso de la gira de Chile a Paraguay.

El duelo entre chilenas y paraguayas será transmitido por TV a través de la señal de Chilevisión. Además, el partido se podrá ver en vivo y online a través de Chilevisión Web, el canal oficial de CHV en YouTube y la aplicación MiCHV.

Estos son los canales según tu cableoperador:

CHV

  • 11.1 (TDT)
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
