Ícono de la selección chilena le canta sus verdades a Meneghini: “No está para ser campeón en la U”

La eliminación de Copa Sudamericana tiene a Paqui sumamente cuestionado por su manejo y el juego del equipo. Vive días claves en su cargo.

Por Nelson Martinez

U de Chile ha tenido un terrible inicio de año en la Liga de Primera y tras levantar cabeza en el Superclásico tuvo otro duro mazazo. El equipo de Francisco Meneghini quedó eliminado de Copa Sudamericana y el DT quedó en la cuerda floja.

Si bien los hinchas piden a gritos su salida, desde Azul Azul por ahora lo mantienen en su cargo. Es ahí donde el medio futbolero salió al paso y un ex jugador y emblema de la selección chilena les dio con todo.

Bajo su participación en el programa Pelota Parada, de TNT Sports, Gonzalo Jara no se guardó nada por la eliminación de la U ante Palestino en la Copa Sudamericana. Jarita fue lapidario en que no están para pelear ni el torneo chileno.

Jarita apunta con su dedo a Paqui en U de Chile

Gonzalo Jara fue consultado en TNT Sports sobre si Meneghini puede pelear el título de la Liga de Primera. El ex defensa de la Roja y U de Chile enumeró las razones de por qué el DT hasta ahora no tiene las condiciones para eso.

“No le alcanza, le está costando mucho crear ocasiones de gol, la unica que tuvo con Palestino fue un cabezazo, fueron solo casi contragolpes de la U, no creó nada”, aseguró.

Siguiendo con su desglose del partido ante los árabes, Jarita aseguró que en los tantos de Palestino, “estaba viendo los erores en goles y hay defensores que pierden (marcas)”.

U de Chile y Francisco Meneghini tendrán una nueva oportunidad de despegar y sacudirse de la eliminación en Copa Sudamericana. Este lunes recibirán a U de Concepción en el Estadio Nacional, a las 20:00 horas, en duelo clave para el DT.

