El mediocampista chileno, Erick Pulgar, tendrá nuevo entrenador en Flamengo. El gigante brasileño anunció la llegada del técnico portugués, Leonardo Jardim, como reemplazo del destituido Filipe Luís.

El estratega europeo firmó contrato hasta diciembre de 2027 y ya asumió el mando del equipo carioca. Éste busca reencontrar a los hinchas del Flamengo tras una temporada irregular inicio de año.

La decisión llega después de la sorpresiva salida de Filipe Luís, quien fue despedido pese a una goleada 8-0 en el campeonato estadual, debido a los cuestionamientos por los resultados recientes del club.

Con este cambio, Flamengo espera volver a competir al máximo nivel tanto en el Brasileirao como en los torneos internacionales. La presión por títulos siempre es alta en el equipo brasileño.

Leonardo Jardim será el nuevo director técnico del Flamengo en reemplazo de Filipe Luís

Recorrido internacional

Leonardo Jardim, de 51 años, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y asiático, con pasos por clubes como AS Monaco, Al Hilal y Al Rayyan.

Antes de llegar a Flamengo, el entrenador dirigió a Cruzeiro durante 2025, donde completó 55 partidos con 26 victorias, 18 empates y 11 derrotas.

El técnico portugués ya dirigió su primer entrenamiento con el plantel en Río de Janeiro y llega acompañado de su cuerpo técnico para iniciar una nueva etapa en el club.

