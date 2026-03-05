San Clemente será la segunda estación rumbo al 77° Campeonato Nacional de Rodeo

Con la disputa de la Serie Criaderos se dará inicio oficial este jueves al Rodeo Clasificatorio Zona Centro, que se llevará a cabo en la Medialuna Fernando Hurtado Echenique de la comuna de San Clemente.

Un total de 141 colleras confirmaron su presencia en el principal evento de la zona centro, buscando uno de los 44 cupos para el 77° Campeonato Nacional de Rodeo, que se realizará entre los días 25 y 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial de Rancagua.

Los campeones de este clasificatorio, organizado por la Asociación de Rodeo Talca, asegurarán su lugar en la Serie de Campeones (Final) del domingo 29 de marzo en Rancagua.

Cabe recordar que el año pasado, el Criadero Taitao II, con los jinetes Diego Pacheco y Roberto Pavez, (Asociación Colchagua) se coronaron campeones con 37 puntos buenos en los lomos de Nicodemo y Carpintero

La transmisión oficial estará a cargo de Claudio Flores Imagen a través de sus plataformas de YouTube y Facebook. Además, el público podrá disfrutar de la serie promocional de Caballitos de Palo.

Programación clasificatorio Zona Centro – San Clemente

Miércoles 4 de marzo (17:00 horas):

⦁ Preselección Movimiento a la Rienda.

⦁ Campeonato de Cueca.

Jueves 5 de marzo (07:30 horas):

⦁ Serie Criaderos.

⦁ Serie Caballos.

⦁ Serie Yeguas.

⦁ Serie Potros.

Viernes 6 de marzo (08:00 horas):

⦁ Serie Mixta.

⦁ Primera Serie Libre A.

⦁ Primera Serie Libre B.

Sábado 7 de marzo (08:00 horas):

⦁ Segunda Serie Libre A.

⦁ Segunda Serie Libre B.

⦁ Tercera Serie Libre A.

Domingo 8 de marzo:

⦁ 08:00 horas: Tercera Serie Libre B.

⦁ A continuación: Final Movimiento a la Rienda.

⦁ 15:30 horas: Serie de Campeones (Gran Final).

