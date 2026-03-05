Universidad de Chile respira poco y mal en los pocos meses que van del 2026. Al bajo rendimiento, los cuestionamientos al trabajo de Francisco Meneghini como entrenador y el olor a podrido a nivel dirigencial, los azules lamentan el mal comportamiento de sus “hinchas”.

Primero fue contra Audax Italiano y ante Deportes Limache se repitieron graves incidentes. Este jueves desde la U anunciaron castigo por derecho de admisión para 32 barristas.

“Un total de 32 personas fueron sancionadas con código 102, que les impide el acceso a los estadios, por los hechos ocurridos el domingo 22 de febrero pasado, en el partido contra Deportes Limache válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera, en el Estadio Nacional”, informó Azul Azul en la U.

La explicación de la U para castigar a los barristas

Agregaron que “el desglose de los castigados es el siguiente: 28 personas por intento e ingreso de lienzos no autorizados y por incitación a la violencia; dos por entrar con lienzos ocultos bajo la ropa y dos por vulneración derecho de admisión y prohibición judicial“.

“El club ya había ejercido acciones de derecho de admisión contra una treintena de personas por los desmanes del partido contra Audax Italiano, el 30 de enero pasado. Contra trece de esas personas, nueve adultos y cuatro menores de edad, se presentaron querellas nominativas ante la justicia por su presunta participación en delitos ese día”, complementaron.

Desde el Chuncho sentencian que “Universidad de Chile reitera el llamado a los asistentes a respetar las normas establecidas y confirma el compromiso de seguir aplicando los recursos que la ley faculta para que la experiencia de los hinchas en nuestros partidos de local sea la mejor posible”.

Cabe recordar que ante Limache (2-2) la U estaba castigado, cerrada la galería sur del Estadio Nacional. Sin embargo, los barristas lanzaron un arsenal de fuegos artificiales que incluso mantuvieron el duelo suspendido. Desde la ANFP impusieron una sanción económica.