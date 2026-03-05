Es tendencia:
Universidad de Chile

Los millones que U de Chile debe pagar por el “silencio stampa” tras papelón en la Sudamericana

Tras la derrota de los azules ante Palestino el plantel decidió no hablar con la prensa, un acto que le costará bastante caro a la dirigencia.

Por Patricio Echagüe

El silencio le costará bastante caro a la U.
© Photosport.El silencio le costará bastante caro a la U.

Universidad de Chile recibió un verdadero mazazo tras caer ante Palestino por la Copa Sudamericana. Recién estamos a marzo y el bulla ya se quedó sin competencias internacionales en este 2026, lo que sin duda es un golpe duro para a Francisco Meneghini y su proyecto en el club.

Además del amargo adiós del torneo continental, la U arriesga un duro castigo económico luego que los jugadores del equipo decidieran no hablar con la prensa tras el compromiso disputado en el Estadio Nacional.

Pese a la obligación de hacerlo en la zona mixta o en la entrevista “flash” que se realiza después del partido, ningún futbolista azul dio la cara ante los medios. Y ojo, que esto le saldrá bastante caro a la dirigencia de Azul Azul.

Los millones de castigo que debe pagar Universidad de Chile

Esta postura de los jugadores estudiantiles equivale a una multa cercana a los 10 mil dólares, lo que equivale a poco más de 9 millones de pesos chilenos. Pese a que puede sonar poco, es una cifra que se suma a los 900 mil dólares que perdió la U por avanzar a la fase de grupos.

Ningún jugador de Universidad de Chile quiso hablar tras la eliminación en la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport.

Además, en esta instancia de la Copa Sudamericana la Conembol entrega un premio de 300 mil dólares por partido ganado. Sacando cuentas, por todos lados la U perdió plata tras esta derrota ante Palestino.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

  • Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026 tras perder ante Palestino.
  • El club arriesga una multa de 10 mil dólares porque sus jugadores no hablaron con la prensa.
  • Además, la eliminación significó perder 900 mil dólares por no clasificar a la fase de grupos.
