Universidad de Chile recibió un verdadero mazazo tras caer ante Palestino por la Copa Sudamericana. Recién estamos a marzo y el bulla ya se quedó sin competencias internacionales en este 2026, lo que sin duda es un golpe duro para a Francisco Meneghini y su proyecto en el club.

Además del amargo adiós del torneo continental, la U arriesga un duro castigo económico luego que los jugadores del equipo decidieran no hablar con la prensa tras el compromiso disputado en el Estadio Nacional.

Pese a la obligación de hacerlo en la zona mixta o en la entrevista “flash” que se realiza después del partido, ningún futbolista azul dio la cara ante los medios. Y ojo, que esto le saldrá bastante caro a la dirigencia de Azul Azul.

ver también “U. de Chile no juega bien”: Solabarrieta pierde la paciencia con Paqui Meneghini

Los millones de castigo que debe pagar Universidad de Chile

Esta postura de los jugadores estudiantiles equivale a una multa cercana a los 10 mil dólares, lo que equivale a poco más de 9 millones de pesos chilenos. Pese a que puede sonar poco, es una cifra que se suma a los 900 mil dólares que perdió la U por avanzar a la fase de grupos.

Ningún jugador de Universidad de Chile quiso hablar tras la eliminación en la Copa Sudamericana. | Foto: Photosport.

Además, en esta instancia de la Copa Sudamericana la Conembol entrega un premio de 300 mil dólares por partido ganado. Sacando cuentas, por todos lados la U perdió plata tras esta derrota ante Palestino.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

ver también U de Chile y nube negra: peligra baja y sumar a un quinto lesionado para el próximo partido

En síntesis