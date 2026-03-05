Jorge Sampaoli es un entrenador que no pasa por un buen momento luego de salir de Atlético Mineiro. Sin embargo, se supo que estuvo a nada de ser DT de la selección de Marruecos.

Desde su gran campaña en Olympique de Marsella entre 2021 y 2022, no ha logrado afirmarse en ningún club. En Sevilla, Flamengo, Stade Rennes y el Galo tuvo un paso para el olvido, por lo cual no puede darse el lujo de volver a fracasar.

La selección que buscó a Sampaoli

A pesar de que Jorge Sampaoli no le ha ido bien recientemente, todavía tiene un prestigio que lo hace un entrenador atractivo. Con su trabajo en U. de Chile, Chile, Sevilla (en su primera etapa), Santos, etc, sabe que todavía puede encontrar trabajo en la elite.

Fue así como se supo que una de las selecciones llamadas a ser protagonistas en la próxima Copa del Mundo estuvo interesada en Sampaoli. De acuerdo al medio francés FootMercato, el argentino tenía todo acordado para firmar por Marruecos.

ver también Las condiciones que pide Jorge Sampaoli para llegar a U de Chile: “Cuando haya alguien con…”

Los africanos que cuentan con figuras como Yassine Bounou (Al Hilal), Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United) y Brahim Díaz (Real Madrid), entre otros, son candidatos a quedarse con la Copa del Mundo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Marruecos llegó a la semifinal de Qatar 2022 y han surgido nuevas figuras que podrían darle la primera Copa del Mundo a África. Para encabezar este proyecto, querían a Jorge Sampaoli, pero no sucederá. Si bien ya existía un acuerdo, la negociación no prosperó según señaló el citado medio francés.

Publicidad

Publicidad

Sampaoli dirigió a Chile y Argentina en la Copa del Mundo. Imagen: Getty

Finalmente el técnico de los africanos en el Mundial será Mohamed Ouahbi, quien dirigió al combinado Sub 20 de ese país que ganó el torneo planetario en Chile 2025. De esta manera, Sampaoli seguirá esperando una nueva oportunidad para demostrar su amateurismo.

En resumen:

Jorge Sampaoli tuvo un acuerdo para dirigir a Marruecos tras su paso por Atlético Mineiro.

tuvo un acuerdo para dirigir a Marruecos tras su paso por Atlético Mineiro. El medio FootMercato reveló que la negociación entre el técnico argentino y los africanos no prosperó.

reveló que la negociación entre el técnico argentino y los africanos no prosperó. La selección de Marruecos será dirigida finalmente por Mohamed Ouahbi en el Mundial 2026.

Publicidad