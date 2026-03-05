Universidad de Chile no lo pasa bien. Parecen no encontrar el rumbo durante esta temporada, por lo cual Federico Valdés apuesta por la vuelta de un histórico como Jorge Sampaoli.

El Romántico Viajero no levanta cabeza y el ciclo de Francisco Meneghini no convence. Parecía que el triunfo ante Colo Colo podía ser el despegue definitivo, pero la dura eliminación de Copa Sudamericana ante Palestino los dejó llenos de dudas.

Valdés y la opción de Sampaoli

En momentos donde Meneghini es muy cuestionado, Federico Valdés comenzó a candidatear el regreso de Jorge Sampaoli. El ex presidente de Azul Azul, quien ganó junto al casildense la Copa Sudamericana, desea verlo nuevamente con la U en el pecho.

“Los directores técnicos tienen una vida útil muy larga, mira a Manuel Pellegrini”, indicó Valdés a Bolavip. En su estadía en Universidad de Chile, Jorge Sampaoli fue tricampeón a nivel nacional y goleó a Colo Colo 5-0 y 4-0. Es un ídolo para los fanáticos del Bulla.

“No es descartable porque la hinchada lo quiere mucho y los dirigentes estarían dispuestos a hacer los esfuerzos por un equipo que él quiera dirigir”, agregó el ex presidente de Azul Azul entre 2007 y 2011.

Sampaoli está libre tras dirigir a Atlético Mineiro. Imagen: Getty

Francisco Meneghini ya suma 6 partidos al mando de Universidad de Chile y no despega. Lleva 1 triunfo, 2 derrotas y 3 empates. El fracaso en Copa Sudamericana es un golpe deportivo y económico para el club, lo cual deja a Paqui en las cuerdas. Valdés cree que Sampaoli es la solución.

“Sería un sueño tenerlo de vuelta. Desde lo que me tocó a mí, es el mejor entrenador que le he visto a la U con certeza”, cerró Federico Valdés. Desde que Jorge Sampaoli se fue en 2012, jamás ha estado cerca de regresar al Bulla.

