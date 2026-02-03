Coolbet casino: slots y bonos disponibles en Chile

Conoce todos los detalles de cómo jugar en el Coolbet casino, el cual cuenta con más de 10,000 títulos para apostar en tragamonedas, juegos de mesa como Blackjack y Póker y juegos exclusivos de la casa de apuestas.

Encuentra en el Coolbet casino los mejores títulos de juegos de slots, Jackpots, Juegos de Mesa y muchas opciones más. Además, podrás reclamar bonos y promociones, entre ellas el bono de bienvenida con el cual puedes duplicar tu primer depósito al 100% hasta $150,000 CLP o multiplicar por 5 un primer depósito de $5,000 CLP.

Coolbet casino bonos y promociones

La casa de apuestas cuenta con cinco promociones disponibles en el apartado de casino, la principal de ellas es el bono de bienvenida que te da 100% del depósito hasta $150,000 CLP5x tu depósito de $5,000 CLP, el cual puedes reclamar incluso con el código promocional Coolbet casino.

¿Qué incluye el bono de casino de Coolbet?

Conoce los detalles de las promociones activas que encuentras en la casa de apuestas tanto para usuarios nuevos como para registrados:

Términos y condiciones del bono de Coolbet casino

El Coolbet casino tiene a tu disposición dos bonos de bienvenida, destinado a los nuevos usuarios, mayores de 18 años y quienes completen su primer depósito.

En primer lugar, puedes elegir el Coolbet casino bonus ‘5X’, con el que si depositas $5,000 CLP, la casa de apuestas te regalará $25,000 CLP.

Por otro lado, tienes la opción del bono de bienvenida del 100%, la cual te entrega en bono el total de tu primer depósito hasta $150,000 CLP. Conoce más detalles de esta oferta a continuación:

Condición Detalle Depósito Mínimo requerido $5,000 CLP Rollover 35x Tipo de Apuesta Tragamonedas seleccionados aportan el 100% al rollover Monto del código Hasta $150,000 CLP Plazo de vigencia 30 días

Cómo conseguir el bono de bienvenida Casino Coolbet

Antes de poder reclamar el Coolbet casino bonus debes darte de alta en la casa de apuestas al crear una cuenta de usuario nueva, incluso usando el código promocional Coolbet casino.

Una vez tengas tus credenciales y verifiques tu cuenta, entonces podrás acceder al bono de bienvenida.

Ingresa a la página oficial de Coolbet Presiona el botón ‘Regístrate y completa los campos del formulario de registro Define tu usuario y contraseña Ve a la sección ‘Promociones’ Elige el bono de bienvenida del Coolbet casino Elige el método de pago y completa el proceso con tu entidad bancaria

Devolución VIP en Coolbet casino

El Club VIP de Coolbet casino online entrega la experiencia premium para usuarios seleccionados, ofreciendo premios personalizados y otras ventajas llamativas.

Para llegar a ser parte de la experiencia premium del Coolbet casino online, deberás esperar la invitación por parte de la casa de apuestas, mediante una comunicación personal contigo.

Recibirás ‘Premios exclusivos de tragamonedas y casino’, ‘Acceso a eventos de clase mundial’, ‘Oportunidades de viaje’, ‘Atención al cliente premium’ y otros beneficios.

Por otro lado, el bono de Cashback está disponible para los usuarios registrados, quienes podrán reclamar entre $5,000 y $50,000 CLP

Gran Jackpot de Coolbet casino online

Otro de los Coolbet casino bonus disponibles en la casa de apuestas es el del Gran Jackpot de Casino, con los juegos de Relax Gaming que cuentan con hasta $2 billones de pesos acumulados.

Participa al usar los juegos seleccionados como Temple Tumble 2, Volatile Vikings 2, TNT Tumble Dream Drop, Santa’s Stack y muchos más.

Juegos de casino disponibles en Coolbet

El Coolbet casino tiene una impresionante propuesta de juegos disponibles, que superan los 10.000 títulos disponibles en juegos de tragamonedas, Jackpots y demás opciones.

Se tratan de juegos de mesa como Blackjack, e incluso la plataforma tiene un apartado específico para Póker.

Pero debes tener en cuenta que si lo que buscas es liberar el bono de bienvenida del Coolbet casino bonus, deberás usar los juegos que te ayuden a cumplir con esa tarea.

Y es que los juegos de tragamonedas aportan en sus apuestas al 100% para el cumplimento de los requisitos de apuestas. Otros juegos aportan con otros porcentajes que deberás tener en cuenta.

Tragamonedas (100% aporte al rollover)

Bork The Berzerker

Toki Time

Caishen’s Gold

Guns N’ Roses

Hotline

Jack Hammer

Jack Hammer 2

Jackpot 6000

Jimi Hendrix