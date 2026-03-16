Colo Colo logró un importantísimo triunfo por 2-0 ante Huachipato, en el partido que cerró la séptima fecha de la Liga de Primera 2026, en un duelo disputado en el estadio Monumental.

Los albos se quedaron con nuevos tres puntos ante su gente en Macul, lo que les permite seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, donde se había metido Deportes Limache para arrebatarle el puesto a los colocolinos.

Los dirigidos por el técnico Fernando Ortiz llegaron a los 15 puntos, lo que les permite ser los exclusivos punteros del fútbol chileno, al menos, por dos semanas más.

Esto, porque ahora el torneo entra en receso por la fecha FIFA del mes de marzo y los amistosos de la selección chilena, por lo que tanto Colo Colo y los otros equipos se enfocarán en la Copa de La Liga.

Álvaro Madrid encaminó la victoria de Colo Colo ante Huachipato. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo defendió ser el único puntero del fútbol chileno en la tabla de posiciones, con un celebrado triunfo por 2-0 ante Huachipato en el estadio Monumental.

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Con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino, los albos siguen en lo más alto del fútbol chileno y se posicionan como grandes candidatos para pelear el título al final de la temporada.

Por su parte, Huachipato se sigue quedando en la clasificación, donde ahora está en el lugar 12 con 9 puntos, bien lejos de los puestos de la pelea y a dos puntos sobre la zona roja de descenso.

Mira la tabla de posiciones:

Foto: Google.

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