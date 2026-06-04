El periodista Jorge “Coke” Hevia puso en duda que el Cacique vaya a gastar mucho dinero pensando en la segunda parte del 2026.

Colo Colo sigue con sus buenos resultados en la Liga de Primera 2026. Los albos llegaron a 33 puntos tras vencer a Deportes La Serena en la fecha pasada y, portas de cerrar la primera rueda, saca chapa de ser el rival a vencer en la segunda mitad del año.

Para evitar cualquier bajón de rendimiento es clave que el Cacique tenga un mercado de fichajes que esté a la altura. Está claro que hay elevar el nivel en ciertas partes de la cancha, en especial en delantera.

En ese sentido, desde hace algunas semanas trascendió que los puestos que Fernando Ortiz busca reforzar son el del un extremo izquierdo, que además pueda jugar a perfil cambiado, y el de un volante ofensivo.

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No obstante, en las últimas horas surgió una voz de alerta que apunta a que los albos tendrán más bien un mercado algo austero pensando en la segunda mitad del año.

Aseguran que Colo Colo se guardará en este mercado de invierno

El periodista Jorge “Coke” Hevia afirmó en DLT Sports que “el equipo de Fernando Ortiz tenía solidez y pragmatismo. Y ahora empezó a jugar bien. Colo Colo va a ser campeón, salvo una hecatombe”.

“Entonces, ahora hay que ver si realmente necesita refuerzos y gastar plata a mitad de año. Yo creo que no lo hará”, agregó el comunicador.

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En ese sentido, Hevia aviso que por ahí el Cacique tiene apenas un fichaje en este periodo de contrataciones. “En el club dicen que, con suerte, se podría dar el trueque de Claudio Aquino por Diego Valdés con Vélez Sarsfield”, concluyó.

Diego Valdés es uno de los nombres que Colo Colo tiene en carpeta para el segundo semestre. | Foto: Archivo.

Cabe recordar que por las bases de la Liga de Primera 2026 los clubes pueden fichar a un máximo de tres jugadores para el segundo semestre. Sin embargo, esa cifra puede aumentar a cuatro si se produce una venta que supere los 250 mil dólares.

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En síntesis