Los azules tienen la posibilidad de sumar un nombre extra a los tres permitidos en este mercado de mediados de año.

Universidad de Chile necesita tener un mercado de fichajes a la altura para comenzar a levantarse en este complejo año. Tras un primer semestre bastante irregular, el equipo de Fernando Gago debe sumar refuerzos para elevar el nivel del equipo.

Sin embargo, hay un margen algo escaso para hacerlo, ya que en este mercado de mitad de año que se nos viene solo se permite el fichaje de tres jugadores por club, algo que está regulado en las bases de la Liga de Primera 2026.

Por suerte, el romántico viajero tiene una as bajo la manga, ya que dependiendo de sus movimientos puede traer hasta un cuarto jugador para reforzarse de cara al segundo semestre.

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Así Universidad de Chile puede fichar a cuatro refuerzos

Para entender esto hay que analizar bien el panorama en torno a Lucas Assadi. El atacante renovó su contrato con los azules y, con esto, desde el club evitaron que se marche del club a costo cero en diciembre.

Lucas Assadi en esta temporada 2026 apenas suma 615 minutos de acción en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

No obstante, este nuevo vínculo no está viniendo acompañado de un alza en el rendimiento del canterano. Es más, en este 2026 de la mano de Gago sigue sin poder repetir el buen fútbol que le vimos en la segunda mitad del año pasado.

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Por lo mismo, su venta comienza a tomar fuerza en la dirigencia de Azul Azul. Y ojo, que dependiendo del monto podrá abrir la puerta para traer un refuerzo extra en este mercado.

Si una hipotética venta de Assadi supera los 250 mil dólares, algo muy posible si consideramos que tiene una cláusula de salida de los 3,5 millones de la moneda americana, la U podrá fichar a cuatro nuevos jugadores en este mercado.

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Hay que destacar que Lucas Assadi en este temporada 2026 ha jugado un total de 13 compromisos con la U, siendo diez por la Liga de Primera y tres en la Copa de la Liga. Registra apenas dos asistencias en 615 minutos de acción.

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En síntesis