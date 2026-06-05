En pleno mercado de fichajes, Independiente ahora se fija en volante nacional que jugará este sábado ante Portugal.

El mercado de fichajes comienza a moverse y la selección chilena aparece como protagonista. Esto debido a que en Independiente se fijan en otro jugador de la Roja para remecer el mercado.

El Rojo al mando de Gustavo Quinteros ya tiene entre sus filas a Maxi Gutiérrez y Lautaro Millán. Ahora la gran baja en esta ventana sería Luciano Cabral, quien dejaría la institución.

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El “10” hace varios días que está en Chile y avanza las negociaciones con Coquimbo Unido. Por lo que en el elenco trasandino ya buscan un reemplazante para el medio campo. Para ello, el nombre apuntado es nada menos que Rodrigo Echeverría.

El volante nacional pertenece al León de México y tiene contrato hasta 2027. Además ya lo enfrentó Quinteros en el fútbol chileno, por lo que conoce a la perfección al futbolista de 31 años.

En su haber también tiene experiencia con la selección y participación en Eliminatorias y Copa América. También destacó en Huracán, por lo que ya ha sido más que probado en el fútbol trasandino.

Los millones que debe invertir Independiente por Rodrigo Echeverría

Ahora la movida de Independiente contempla un préstamo por el ex futbolista de Universidad de Chile. Según Transfermarkt, Rodrigo Echeverría está tasado en 2,5 millones.

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Sin embargo, el especialista en el mercado de fichajes como Uriel Iugt detalló que el elenco mexicano le bajó el precio y lo deja en dos millones de dólares. “Independiente buscaría avanzar por el volante mediante un préstamo, con una opción de compra cercana a ese monto”, complementaron en “De la Cuna al Infierno”.

Rodrigo Echeverría cuenta con experiencia en la selección y ahora despierta el interés de Independiente. Photosports

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El jugador perteneciente a Mundo Futuro en este 2026 se ha transformado en pieza fundamental del León. Además es contemplado como uno de los más experimentados en la Roja y todo apunta a que será titular este sábado en el amistoso ante Portugal.