Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, analizó la posibilidad de que la Joya regrese al Monumental desde Boca Juniors.

El nombre de Carlos Palacios se está tomando Colo Colo en los últimos días. La Joya no está para nada feliz en Boca Juniors y a través de la prensa mandó un claro mensaje sobre sus intensiones de volver al Cacique en este mercado de fichajes.

“Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver, si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver”, declaró Palacios al llegar a Chile para vivir sus vacaciones de mediados de año.

Esta posibilidad de mercado ya está siendo analizada al interior del Cacique. Así lo dejó en claro Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien aseguró que a pesar de que la Joya tiene contrato vigente con Boca, están atentos por si se da la posibilidad de traerlo.

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Colo Colo está dispuesto a fichar a Carlos Palacios

El timonel albo afirmó que “Carlos Palacios es un gran jugador, muy colocolino, aunque no fue criado acá. Siempre van a estar las puertas abiertas, pero tiene contrato con Boca y tenemos que ser muy respetuosos de eso”.

“Si se abre la posibilidad, estamos abiertos a su regreso a Colo Colo”, agregó Mosa en torno al jugador que tiene vínculo con Boca hasta diciembre del 2029 tras un pago de unos cinco millones de dólares por el 100% de su pase.

Carlos Palacios en un año y medio ha sido incapaz de brillar con la camiseta de Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

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Cabe destacar que desde su arribó a Boca Juniors a inicios del 2025 el jugador de 25 años ha jugado un total de 36 partidos. En ellos apenas registra tres goles y cuatro asistencias en 2724 minutos de acción.

Estos números distan mucho a los que dejó en el Cacique, donde en 77 compromisos anotó 26 goles y dio 16 asistencias. Además, con los albos en dos años ganó la Copa Chile 2023, la Supercopa 2024 y el Campeonato Nacional 2024.

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En síntesis

Carlos Palacios declaró públicamente sus intenciones de regresar a Colo Colo este mercado.

declaró públicamente sus intenciones de regresar a Colo Colo este mercado. El jugador tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre del año 2029.

Juniors hasta diciembre del año 2029. El club argentino pagó cinco millones de dólares por el pase del delantero.

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