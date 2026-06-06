El DT puso mano dura por el encontrón donde fue encarado por su dirigido, quien le reclamó el haber sido reemplazado tan temprano.

Deportes Concepción vive días tormentosos. A poco de haber arribado como el tercer entrenador del año, Fernando Díaz puso en duda su ciclo a tan solo dos encuentros de haber asumido el mando.

La razón de la molestia del DT es el duro encontrón con Nelson Sepúlveda, donde el volante fue reemplazado en el primer tiempo del último partido. Tras dejar la cancha ante Coquimbo, Sepu tuvo una acalorada discusión increpando al DT.

“Me parece pésimo, yo también estoy molesto y está claro lo que va a pasar. Va a pasar lo que tiene que pasar. Vamos a ver si contamos más con él, no lo sé, lo vamos a ver”, dijo el Nano Díaz, tras el partido.

Avisan ultimátum del Nano Díaz en Concepción

El día después de la polémica en Deportes Concepción tuvo más malas noticias para los hinchas lilas. Es que el entrenador Fernando Díaz puso un ultimátum para la salida del jugador Nelson Sepúlveda.

Tweet placeholder

“La postura del entrenador Fernando Díaz es clara: ‘Es él (Sepúlveda) o yo'”, informó el medio local Sabes Deportes. Por eso, ahora la última palabra la tiene la dirigencia del León de Collao.

Publicidad

Publicidad

El entrenador fue claro post partido y a poco minutos del encontrón con el jugador, diciendo que “no comparto eso que los jugadores que salen calientes puedan hacer lo que quieran. Hay educación, respeto por la autoridad y todos los jugadores lo saben”.

ver también “680 familias quedan en la incertidumbre”: Raúl Olivares hace nuevo llamado a Gobierno de Kast

“No me había tocado un momento así en mi carrera como técnico. Por lo mismo sé lo que va a pasar. Son situaciones incomprensibles y que no deben ocurrir nunca”, cerró.