Si bien el experimentado DT no siguió la misma línea cuestionadora que tomó Joaquín Larrivey, aprovechó de repasar al juez Mario Salvo por la polémica tarjeta roja que le sacó a Diego Carrasco en los lilas.

Deportes Concepción logró encontrar el empate con un tremendo remate de Mario Sandoval, pero el panorama se aclaró para la U de Chile cuando el árbitro Mario Salvo determinó expulsar con tarjeta roja directa a Diego Carrasco. Según el juez, el zurdo defensor lila lo insultó.

Una sanción que le generó muchísima molestia a Joaquín Larrivey, quien dejó una frase muy llamativa por la sanción de Salvo a Experiencia. “Si tiene oído de lobo o de perro, pudo haber escuchado. Pero a 10 o 15 metros no se escucha nada”, manifestó el experimentado centrodelantero del León de Collao.

Fernando Díaz, entrenador debutante de los lilas, sacó algunas conclusiones muy similares a las del Bati. “Nos apuramos mucho en el primer tiempo, teníamos varias opciones, queríamos hacer el pase de primera y la cancha estaba rápida. Por eso entró Sandoval por el sector derecho para tener más circuito colectivo. Veíamos que ese espacio no estaba cubierto”, explicó el Nano.

Agregó que “pudimos llevar el partido donde queríamos. Los partidos tienen detalles tan importantes, no sólo la expulsión. No sé si le dijo algo, si le dijo algo está bien expulsado. Antes de eso, hubo dos jugadas con Rodríguez y Sandoval, les hicieron dos faltas para expulsión”.

Diego Carrasco no puede creer que el árbitro lo expulsó. (Felipe Zanca/Photosport).

Y prosiguió. “No les pusieron ni tarjeta amarilla. Estoy a la orilla de la cancha todos los partidos y todos los jugadores están constantemente diciendo cosas. Si se cumple ese criterio, vamos a echar 350 jugadores por fecha”, manifestó el Nano Díaz.

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DT de Deportes Concepción dice que el duelo ante U de Chile “estaba para ganar”

Para Fernando Díaz, el duelo ante U de Chile le dejó chances a Deportes Concepción incluso para el triunfo. Pero un doblete de Eduardo Vargas inclinó la balanza a favor de los pupilos de Fernando Gago, quien gritó con todo el segundo tanto de Turboman.

Fernando Díaz en el Estadio Nacional, donde debutó como DT del Conce. (Felipe Zanca/Photosport).

“El partido estaba para ganar, en una situación así, un punto es oro. Y tres puntos, un tesoro. Por eso salimos molestos con los jugadores. No me gusta perder, me carga perder. Estoy molesto por eso”, sentenció el Nano Díaz, quien reemplazó al argentino Walter Lemma, quien había sucedido a Patricio Almendra.

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Antes de jugar por la Liga de Primera, el avezado DT tendrá la chance de probar nombres en la Copa de la Liga, donde los lilas ya están eliminados. El 5 de junio, el Conce recibirá a Coquimbo Unido a contar de las 20 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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Revisa el compacto del triunfo azul ante Deportes Concepción

Así va Deportes Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción sigue penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera al cabo de 14 fechas. Sólo supera a Unión La Calera.

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