El flamante DT del León de Collao se refirió a las opciones que tiene el volante ofensivo de 24 años de salir del club en el mercado de fichajes que se avecina. ¡Le puso presión para sacar su máximo nivel!

Fernando Díaz reconoció que sus diálogos para firmar como director técnico de Deportes Concepción incluyeron casos como el de Ethan Espinoza. Que habló con Aiderson Abreu, gerente deportivo. Con Fernando Lazcano, el secretario técnico. Y con Víctor Rubio, dueño y presidente de la institución.

Aunque reconoció que fue Gino Valentini el que programó los horarios de los encuentros. Además de eso, el Nano Díaz se refirió a la posible salida de Ethan Espinoza. El volante ofensivo surgido en las inferiores de Colo Colo suena con fuerza en Santiago Wanderers, donde militó en 2025.

También es seguido de cerca por Deportes Temuco, pues Arturo Sanhueza lo conoce de Deportes La Serena cuando era ayudante de Erwin Durán en los Papayeros. Aunque Espinoza, por el momento, es un inamovible lila. Tanto en el club como en la oncena, según deslizó el flamante DT.

Joaquín Larrivey celebra junto a Ethan Espinoza en el Conce vs Huachipato. (Marco Vázquez/Photosport).

“Conversando con la dirección deportiva, la gerencia y los dueños nunca he escuchado que se pueda ir Espinoza o alguien. Eso viene de un análisis más profundo con la gente del club”, aseguró el avezado entrenador, quien fue campeón con la Unión Española en 2005 y el año pasado dirigió a Deportes Iquique.

Y analizó el aporte que puede significarle el futbolista de 25 años. “Ethan es un jugador que ha prometido bastante desde que salió. Llega un momento en que hay que esperar que se consolide. Es una alternativa válida para jugar”, manifestó el Nano Díaz. Una manera de buscar el máximo potencial de Espinoza.

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Fernando Díaz enumera las virtudes que Ethan Espinoza aporta a Concepción

Fernando Díaz quiere retener a Ethan Espinoza en Deportes Concepción. “Sobre todo porque da frescura y velocidad. Es importante”, apuntó el estratego sobre el jugador que también pasó por A.C Barnechea y Fernández Vial. Y que puede tener un desafío importante contra Universidad de Chile.

Así celebró Ethan Espinoza su gol a Huachipato. (Marco Vázquez/Photosport).

“Hay que mezclar todo. Es un jugador que puede jugar y si el equipo ganó y jugó bien, no hay que hacer tantos cambios. No creo que sea inteligente cambiar todo lo que se hizo en la semana”, aseguró Díaz sobre el triunfo por 2-0 del León de Collao sobre el Huachi.

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Justo en la antesala a la visita para jugar vs el Romántico Viajero en el Estadio Nacional. Un desafío importantísimo para que el Nano Díaz se estrene en la banca lila. Luego de eso, el DT deberá afrontar un desafío por la Copa de la Liga, donde aprovechará de probar efectivos, pues el equipo ya está eliminado.

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¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Deportes Concepción en la Liga de Primera?

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