Movidas 2026: Se formó en Colo Colo, brilló en la Primera B y ahora da el salto a Concepción

El mercado de fichajes sigue adelante y Deportes Concepción es uno de los equipos que tomó la delantera por sobre todos. El cuadro lila se adelantó en la Liga de Primera y ya suma prácticamente un equipo nuevo para la temporada 2026.

Pero la tarea está lejos de terminar. Ahora el elenco dirigido por Patricio Almendra sumó a una figura formada en Colo Colo y que brilló en la Primera B. Por lo que busca el salto definitivo en la máxima categoría del fútbol chileno.

ver también Nueva salida: confirman que juvenil de Colo Colo parte a Deportes Concepción

Esto tiene relación con Ethan Espinoza que tras su último préstamo por Santiago Wanderers, ahora recala en el León de Collao para sumarse al ataque. “Nos complace anunciar el principio de acuerdo con Ethan Espinoza, quien se sumará al plantel del León para la temporada 2026”, indicaron en las redes sociales de Concepción.

“El volante de 24 años registra pasos por Colo-Colo, Barnechea, Deportes La Serena y recientemente Santiago Wanderers, además de convocatorias a la Selección Chilena Sub-20”, detallaron. Solo en la reciente temporada disputó 40 partidos con nueve goles y cuatro asistencias.

¿Cuáles son los refuerzos de Deportes Concepción?

Deportes Concepción logró el ascenso a la Liga de Primera y quiere mantenerse en la máxima categoría. Por lo mismo ya confirmó los refuerzos de Matias Cavalleri, Ignacio Mesías, Jorge Henríquez, Javier Rojas, Cristian Suárez, Misael Dávila, César Bernardo Dutra, Leonardo Valencia y el mencionado Ethan Espinoza.

Publicidad