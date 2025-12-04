Una remota opción le queda a Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana 2026, sin embargo, el cuadro albo no depende de sí mismo para conseguir el último objetivo que le queda en la temporada.

El Cacique le tiene que ganar a Audax Italiano en el estadio Monumental y esperar que Cobresal pierda ante Ñublense, algo que se ve improbable, porque los chillanejos no triunfan desde agosto.

En el intertanto, en Blanco y Negro ya están pensando en la próxima temporada y tienen que tomar una decisión sobre qué harán con la gran cantidad de jugadores que regresan a Colo Colo tras finalizar sus préstamos.

Piden una chance para Ethan Espinoza en Colo Colo

Uno de los jugadores que se presentó en el estadio Monumental tras acabar su cesión en Santiago Wanderers es el volante ofensivo Ethan Espinoza, de buena temporada en los porteños.

El mediocampista marcó un total de 9 goles en los 40 partidos que jugó en 2025, es por ello que Gabriel Mendoza, ex jugador de Colo Colo, cree que puede ser un aporte de cara a la siguiente temporada.

“Si no clasificamos a torneo internacional se va a achicar el presupuesto. En ese caso, yo le daría la opción a Ethan Espinoza, que viene de Wanderers“, le dijo el Coca a RedGol.

“Anduvo muy bien este año. Creo que se le puede dar una oportunidad en Colo Colo para 2026, además, pertenece al club y no es una gran inversión”, cerró Gabriel Mendoza sobre Ethan Espinoza.

Colo Colo se juega un partido clave este domingo, aunque también tendrá un ojo a lo que pueda pasar en Chillán.

