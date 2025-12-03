Manuel Pellegrini parecía que se alejaba definitivamente de Chile tras renovar con Real Betis, pero él mismo volvió a encender la ilusión de forma clara y sin rodeos. Pablo Milad debe terminar su mandato.

Resulta que el ingeniero se había transformado en el principal candidato a La Roja luego de la salida de Ricardo Gareca, pero su nuevo vínculo con Real Betis hasta 2027, parecía apagar toda esperanza. Sin embargo, el DT reveló con honestidad su importante deseo.

La condición de Pellegrini para llegar a Chile

Luego de la victoria por 4-1 ante Torrent por la Copa del Rey, Manuel Pellegrini dio la tradicional conferencia de prensa. En esta instancia, fue consultado por Kenotrotamundos Skechers Fútbol sobre las personas que vieron como un desprecio a Chile su renovación con Real Betis. El ingeniero respondió de forma muy transparente.

“Yo creo que no hay mucho que aclarar, cada persona puede tener la opinión que tenga ganas. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena, tengo contrato ahora por un año más“, partió explicando. Fue ahí donde señaló que prefería esperar a que llegue un nuevo presidente a la ANFP para poder sellar su arribo.

“La directiva en Chile hasta el próximo noviembre (2026), que se va a cambiar porque ya dijo el presidente (Pablo Milad) que él no seguía. A mí en ningún caso me gustaría estar obligado con una directiva nueva de tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva, ya veremos el camino a seguir“, complementó.

Más claro echarle agua. Pellegrini al saber que Milad no continuará en Quilín, prefiere esperar que llegue el nuevo mandamás y su directiva para con ellos poder establecer su proyecto en La Roja. Podría arribar en 2027, cuando finalice su contrato con Betis y cuando la ANFP tenga nuevos dirigentes.

“Por ahora, mi camino está aquí en Betis. Son seis años, tengo mucho apoyo de la hinchada, estoy muy contento en el club, así que no tenemos que apurar los plazos, sino que hacer las cosas con orden y con tranquilidad para que sea mejor para ambas partes“, cerró Pellegrini. Le abrió la puerta a La Roja.