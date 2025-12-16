Universidad de Chile necesita refuerzos de cara al 2026. No obstante, la zona defensiva parece bien reforzada, por lo que no han sonado nombres en la retaguardia azul. Pero, hay uno que cuando su nombre no se oye en el CDA, al menos se susurra.

Se trata de Igor Lichnovsky, jugador del América de México, que viene de mover el mercado cuate. El defensa de la Selección Chilena no tuvo muchos minutos en el club más grande del país de los tacos, y eso le abrió la puerta de salida.

Ahora, resulta que el defensa chileno de 31 años es una de las vedettes del mercado de fichajes y no seguirá en el club de Chespirito. ¿Dónde recalará el zaguero? ¿Hay posibilidades en la U?

Le encuentran equipo en México

Igor Lichnovsky es noticia en México. Todo porque el periodista especializado en informar sobre el Pachuca, Raúl Gómez, aseguró que el chileno estaría cerca de concretar su llegada al club.

Eso sí, Pachuca tiene dos inconvenientes para el fichaje de Lichnovsky. Lo primero es que el defensa tiene contrato con las Águilas hasta junio de 2027. Además, si lo quieren incorporar, primero deberá desprenderse de otro defensa extranjero, porque no sobran cupos.

De esta manera, América se despedirá de un multicampeón con el club. Desde su llegada, en junio de 2024, Igor Lichnovsky jugó 56 partidos y, si bien pudo conseguir toda esa gloria, su presente se ha visto mermado por las fuertes lesiones que lo han aquejado.

Igor Lichnovsky se iría de las Águilas | Getty Images

