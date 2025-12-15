No es una turca, pero tiene a medio mundo expectante. Es lo que pasa con la teleserie que se vive en la Universidad de Chile, donde se especula sobre el futuro de Gustavo Álvarez. Algunos ya lo dan por ex técnico azul.

Es, por lo menos, lo que busca el DT del Romántico Viajero. Álvarez quiere irse de la Universidad de Chile, pese a vivir un cruce “entre la razón y el corazón”. El técnico tendría que pagar una abultada suma de dinero en caso de querer irse, lo que impide, por el momento, su exitoso adiós.

No obstante, con su salida casi asegurada, lo que queda es ver quién vendrá después. Es lo que se especula tras bastidores en el CDA. Hay varios nombres dando vueltas. Uno tendría mayor cercanía.

Candidato favorito

Si hay varios nombres que empiezan a sonar en la Universidad de Chile, ante la inminente salida de Gustavo Álvarez, hay uno que parece tomar la delantera. Así lo anunció Gonzalo Fouillioux en Balong Radio.

“Renato Paiva está muy cerca de la U, según mi información. Obvio que tiene que irse Álvarez antes”, señaló el periodista, quien no tuvo miedo en criticar la actitud del técnico actual de la Universidad de Chile, poniendo énfasis en el contrato firmado.

Paiva viene de un corto paso por el Fortaleza de Brasil, donde previamente dirigió al Botafogo en el Mundial de Clubes. Ahí se anotó el triunfazo de su carrera, derrotando al PSG.

