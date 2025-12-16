Arturo Vidal ha provocado más de algún ruido interno a raíz de su actitud en el último tiempo de Colo Colo. La última aparición pública que tuvo el volante, quien dio un punto de prensa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ganó José Antonio Kast, provocó polémica.

Dejó un ácido mensaje por la salida de Mauricio Isla, uno de los cuatro futbolistas del plantel 2025 que terminaron su contrato. A ellos se sumó Matías Moya, quien también se fue. Por si eso fuera poco, Vidal también dejó clarísimo que tiene una relación interna con Fernando Ortiz.

Algo que hace presagiar dificultades para el Tano Ortiz, quien fue ratificado para conducir al equipo durante 2026. Pero con la cláusula anti Almirón que les permitirá evaluarlo a mediados del año entrante. El bicampeón de América con la selección chilena también generó algo de molestia por otra declaración.

Arturo Vidal sabe que la temporada de Colo Colo fue para el olvido. Felipe Zanca/Photosport

“A uno no le preguntan qué es lo mejor para Colo Colo”, expresó Vidal, como si las decisiones institucionales tuvieran que pasar por su aprobación. O al menos las futbolísticas. Todo eso fue analizado en profundidad por un director de Blanco y Negro muy cercano a Aníbal Mosa.

Se trata de Eduardo Loyola. “Colo Colo es una institución que tiene una sola cabeza: el directorio. Y el directorio resuelve lo que es imprescindible para la gobernanza del club”, expuso el vicepresidente de la concesionaria en Cooperativa Deportes.

Eduardo Loyola le raya la cancha a Arturo Vidal por su actitud en Colo Colo

La actitud del último tiempo de Arturo Vidal en Colo Colo incluye una cuestionada tarjeta amarilla que lo dejó fuera de un decisivo partido ante Cobresal. Los albos cayeron por 3-0 en El Salvador y quedaron en la cornisa de la eliminación internacional.

Algo que finalmente ocurrió en esa amarga derrota alba contra Audax Italiano. Y que seguramente influye en la visión de Eduardo Loyola sobre el Rey. “Arturo tiene contrato vigente y bueno, debe someterse a las normas de la institución”, manifestó el directivo, siempre en la entrevista que le concedió al periodista Rodrigo Gómez.

Arturo Vidal recibió un duro raspacachos desde la cúpula de Blanco y Negro. (Javier Torres/Photosport).

“Es un personaje, pero es uno más del plantel”, fue la sentencia de Loyola para el King, quien parece haber perdido mucha trascendencia para el staff técnico y la dirigencia. Pero sigue como referente del plantel de futbolistas. El tiempo dirá en qué termina el segundo ciclo del King en Pedrero. Por ahora, descansa para afinar el 2026.