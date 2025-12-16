Mientras en Colo Colo esperan por refuerzos, lo que ha sido noticia hasta ahora son las salidas de jugadores. Si ya se oficializó que Emiliano Amor, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Óscar Opazo no siguen, podría sumarse uno más.

Es que el panorama de Claudio Aquino es incierto. Llegó como figura el club tras impecable campaña en el Vélez campeón 2024, pero en los albos estuvo lejos de mostrar un buen nivel.

Por eso, desde Argentina tiraron la bombita que un poderoso elenco está tras sus pasos. Es más, curiosamente un ex entrenador de Colo Colo es quien busca repatriar al volante trasandino.

Así avanza el futuro de Claudio Aquino

Claudio Aquino despertó el interés concreto de Rosario Central. Precisamente, es Jorge Almirón quien firmó como nuevo entrenador del equipo, siendo él mismo quien lo fichó a inicio de 2025 en Colo Colo.

Aquino en Colo Colo / Photosport

“El primer jugador que pidió Jorge Almirón como refuerzo para el 2026 es Claudio Aquino. El entrenador ya conoce al futbolista, tras su gran paso en Vélez. Ademas, Pablo Del Río, es el representante de ambos”, reveló Lucas Calatroni, desde Rosario.

Además, el medio de Vélez, Pasión Fortinera, habló del caso de su ex talento. Ahí apuntan a que “el jugador puede salir de Colo Colo y Almirón, que ya lo tuvo en el Cacique, lo quiere en su nueva experiencia en Rosario”.

Ahora habrá que esperar qué dicen en Blanco y Negro, donde el “10” argentino mantiene contrato con los albos. Por ahora, la postura es que siga en Macul y tenga su revancha tras el mal año 2025.