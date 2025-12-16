A sus 22 años y siendo tildado como una eterna promesa del fútbol chileno, hoy el presente deportivo no es bueno para Joan Cruz. El canterano de Colo Colo ha vivido años del terror en la cancha y busca nueva casa futbolística.

Es que su paso por Everton no fue el esperado y tras numerosos partidos sin siquiera ser citado, dejó el club. Las críticas de los hinchas ruleteros dejaron en evidencia que el nacido en Macul no respondió a sus pergaminos y sigue sin despegar.

Pero un inesperado vuelco dio a conocer el propio jugador en sus redes sociales. Junto a su pareja, María José Núñez, destaparon la razón de sus vacaciones en México ligada a una importante firma.

El sorpresivo contrato de Joan Cruz

Joan Cruz y su pareja revelaron que ahora son nuevos socios del Hard Rock, potente empresa internacional hotelera y gastronómica, entre otros rubros. Curiosamente, el vínculo se da en medio del futuro deportivo del jugador, que está sin club.

Justamente, en las imágenes se ve el momento de la firma y celebración de ambos con la empresa. Además, en las historias del ex Colo Colo se le ve en modo vacaciones en las dependencias del lujoso centro.

Joan Cruz fue recientemente cesado de Everton de Viña del Mar y busca equipo para el 2026. En los ruleteros sumó solo nueve participaciones en la Liga de Primera, mientras en Copa Chile tuvo más minutos.

Cruz estuvo desde el 2023 en el Oro y Cielo, tras paso por el Real Oviedo de España, donde tampoco tuvo mayor actividad. Su vínculo con Colo Colo ya es cosa del pasado, por lo que está descartado un regreso al equipo que lo vio nacer.