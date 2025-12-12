Si existe una palabra para definir la temporada 2025 en Everton de Viña del Mar, la más “suave” sería “fracaso“. El tercer equipo más caro del fútbol chileno peleó por no descender hasta la última fecha en Liga de Primera, y sólo se salvó con ayuda de Universidad de Chile.

Pasaron tres entrenadores, el brasileño Gustavo Leal, el uruguayo Mauricio Larriera y el argentino Javier Torrente. Entre todos no hicieron uno. Apenas ganaron seis partidos en todo el año. Una campaña paupérrima para la inversión que se hizo.

Por lo mismo, en Everton tomaron drásticas medidas. Iniciaron una razia en su plantel, con la salida de hasta seis futbolistas, entre ellos el uruguayo Rodrigo Piñeiro, Joan Cruz o Raimundo Rebolledo. Y más importante, confirmaron a su nuevo entrenador para 2026.

Tras salvación: Everton confirma a su DT para 2026

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro “ruletero” ratificó que Javier Torrente seguirá como entrenador por toda la próxima temporada, en el que es su tercera etapa en la institución luego de sus pasos en 2018, y 2019-2020.

“Junto a él, se mantendrá su equipo de trabajo compuesto por Diego Torrente, como Entrenador Asistente, y Gonzalo Sánchez, como Preparador Físico. Desde Everton de Viña del Mar le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y en los desafíos que se avecinan”, agregó el club.

Además, tras comunicar la decisión sobre el técnico, el club viñamarino le hizo un ferviente llamado a sus hinchas. “Esperamos que toda la familia Oro y Cielo nos acompañé con la misma pasión y entrega de siempre, para seguir construyendo juntos el camino de nuestro Club”, finalizó.

Los números de Javier Torrente en el club

Entre sus tres etapas con Everton, el estratega argentino registra 51 encuentros que dirigió, con 17 victorias, 16 empates y 18 derrotas, con un rendimiento del 40,48 por ciento.

Así terminaron los oro y cielo en Liga de Primera 2025

