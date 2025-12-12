Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Después de salvarse en la última fecha: Everton confirma su entrenador para el 2026

Pese a que sólo ganó dos de los seis juegos que dirigió en su vuelta al club de Viña del Mar, el club lo ratifica para la próxima temporada.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Everton confirma su técnico tras salvarse del descenso en la última fecha.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTEverton confirma su técnico tras salvarse del descenso en la última fecha.

Si existe una palabra para definir la temporada 2025 en Everton de Viña del Mar, la más “suave” sería “fracaso“. El tercer equipo más caro del fútbol chileno peleó por no descender hasta la última fecha en Liga de Primera, y sólo se salvó con ayuda de Universidad de Chile.

Pasaron tres entrenadores, el brasileño Gustavo Leal, el uruguayo Mauricio Larriera y el argentino Javier Torrente. Entre todos no hicieron uno. Apenas ganaron seis partidos en todo el año. Una campaña paupérrima para la inversión que se hizo.

Por lo mismo, en Everton tomaron drásticas medidas. Iniciaron una razia en su plantel, con la salida de hasta seis futbolistas, entre ellos el uruguayo Rodrigo Piñeiro, Joan Cruz o Raimundo Rebolledo. Y más importante, confirmaron a su nuevo entrenador para 2026.

Final de infarto: O’Higgins marca en los descuentos y le quita cupo en la Libertadores a la U

ver también

Final de infarto: O’Higgins marca en los descuentos y le quita cupo en la Libertadores a la U

Tras salvación: Everton confirma a su DT para 2026

Por medio de un comunicado oficial, el cuadro “ruletero” ratificó que Javier Torrente seguirá como entrenador por toda la próxima temporada, en el que es su tercera etapa en la institución luego de sus pasos en 2018, y 2019-2020.

“Junto a él, se mantendrá su equipo de trabajo compuesto por Diego Torrente, como Entrenador Asistente, y Gonzalo Sánchez, como Preparador Físico. Desde Everton de Viña del Mar le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y en los desafíos que se avecinan”, agregó el club.

Además, tras comunicar la decisión sobre el técnico, el club viñamarino le hizo un ferviente llamado a sus hinchas. “Esperamos que toda la familia Oro y Cielo nos acompañé con la misma pasión y entrega de siempre, para seguir construyendo juntos el camino de nuestro Club”, finalizó.

Publicidad
Tweet placeholder

Los números de Javier Torrente en el club

Entre sus tres etapas con Everton, el estratega argentino registra 51 encuentros que dirigió, con 17 victorias, 16 empates y 18 derrotas, con un rendimiento del 40,48 por ciento.

Así terminaron los oro y cielo en Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
Torrente pide valentía en Everton en la pelea por no irse a la B
Campeonato Nacional

Torrente pide valentía en Everton en la pelea por no irse a la B

Nuevo DT de Everton avisa: "Las consecuencias no me importan"
Chile

Nuevo DT de Everton avisa: "Las consecuencias no me importan"

"Llegó a acuerdo": Everton tiene nuevo DT para escapar del descenso
Chile

"Llegó a acuerdo": Everton tiene nuevo DT para escapar del descenso

La Liga de Primera 2026 ya tiene fecha de inicio
Chile

La Liga de Primera 2026 ya tiene fecha de inicio

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo