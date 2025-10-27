Es tendencia:
Ni Vitamina Sánchez, ni Mario Salas: Everton tiene nuevo DT para escapar del “Fantasma de la B”

En Viña no están para interinatos y rápidamente se movieron con su tercer entrenador de la temporada. Se viene duelo clave ante Unión Española.

Por Nelson Martinez

Everton peligra con el descenso.

Un terrible año 2025 ha vivido Everton de Viña del Mar. Siendo una de las plantillas más caras de la Liga de Primera, hoy figuran al borde del descenso a Primera B.

Si ya Gustavo Leal dejó su cargo a principio de año, ahora fue el turno de Mauricio Larriera. Tras caer ante Palestino, el uruguayo dijo adiós a la banca ruletera y ya hay reemplazante listo.

Es que en Viña del Mar no están para interinatos y con miras al duelo vital ante Unión Española, se movieron rápido. Si bien sonó Mario Salas y Vitamina Sánchez, otro viejo conocido retorna al equipo.

Everton apela a uno que conoce la casa

Con miras a los últimos cinco partidos del torneo y así evitar el descenso, Everton tiene listo a Javier Torrente como su nuevo entrenador. El argentino ya ha dirigido dos veces antes al equipo.

“Confirmado: Javier Torrente es el nuevo técnico de Everton. Tal como les anuncié hace algunas horas, el principal candidato a la banca Oro y Cielo llegó a un completo acuerdo con la dirigencia“, dijo el periodista viñamarino Diego Peralta.

El trasandino dirigió al Oro y Cielo en 2018, para partir después al fútbol mexicano. Tras eso, volvió a Everton para la temporada 2019 y 2020, donde volvió a salir posteriormente.

Este será su tercer ciclo y los viñamarinos tienen un partido ante Unión Española donde se juegan el todo a nada. Este domingo 2 de noviembre será el partido en Sausalito, con Everton con dos puntos sobre los rojos, que hasta ahora estarían descendiendo.

