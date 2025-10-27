Un terrible año 2025 ha vivido Everton de Viña del Mar. Siendo una de las plantillas más caras de la Liga de Primera, hoy figuran al borde del descenso a Primera B.

Si ya Gustavo Leal dejó su cargo a principio de año, ahora fue el turno de Mauricio Larriera. Tras caer ante Palestino, el uruguayo dijo adiós a la banca ruletera y ya hay reemplazante listo.

Es que en Viña del Mar no están para interinatos y con miras al duelo vital ante Unión Española, se movieron rápido. Si bien sonó Mario Salas y Vitamina Sánchez, otro viejo conocido retorna al equipo.

Everton apela a uno que conoce la casa

Con miras a los últimos cinco partidos del torneo y así evitar el descenso, Everton tiene listo a Javier Torrente como su nuevo entrenador. El argentino ya ha dirigido dos veces antes al equipo.

Torrente y su último paso por Viña /Photosport

“Confirmado: Javier Torrente es el nuevo técnico de Everton. Tal como les anuncié hace algunas horas, el principal candidato a la banca Oro y Cielo llegó a un completo acuerdo con la dirigencia“, dijo el periodista viñamarino Diego Peralta.

El trasandino dirigió al Oro y Cielo en 2018, para partir después al fútbol mexicano. Tras eso, volvió a Everton para la temporada 2019 y 2020, donde volvió a salir posteriormente.

Este será su tercer ciclo y los viñamarinos tienen un partido ante Unión Española donde se juegan el todo a nada. Este domingo 2 de noviembre será el partido en Sausalito, con Everton con dos puntos sobre los rojos, que hasta ahora estarían descendiendo.