Esteban Paredes volvió al escrutinio público en estos últimos meses gracias a su participación en el programa Fiebre de Baile de Chilevisión. Ahí, el ídolo de Colo Colo supo ganarse otra vez el cariño de la gente gracias a sus pasos, algo que lamentablemente llegó a su abrupto final.

Esto lo decimos porque medio de un comunicado oficial, la señal televisiva confirmó que el ex delantero se vio obligado a retirarse del programa producto de un delicado problema de salud que lo imposibilita seguir participando.

“Informamos que Esteban Paredes deberá retirarse de Fiebre de Baile debido a un problema médico que le impide continuar en competencia”, informó el canal en su sitio web oficial

Además, detallaron que “cabe recordar que hace unos días, el excapitán de Colo Colo se descompensó momentos antes de presentarse en la pista al sufrir un alza de presión”.

“Tras aquel episodio, el histórico goleador fue trasladado a un centro asistencial y quedó en reposo por cinco días (…) Agradecemos el compromiso de Esteban y le deseamos una pronta recuperación”, concluyeron.

Publicidad

Publicidad

Esteban Paredes deja el programa de Fiebre de Baile

Con este retiro del ídolo del Cacique, la que vuelve a competir en el programa Fiebre de Baile será Camila Andrade, quien fue la última participante del show el pasado miércoles.

ver también “Bajo monitoreo constante”: Actualizan estado de Esteban Paredes tras problema de salud

Paredes estuvo hasta hace pocos días haciendo reposo en su casa y bajo monitoreo constante de su presión arterial. Pese a que la situación no era grave, de igual manera ameritaba seguimiento médico y reposo estricto.