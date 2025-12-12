Colo Colo vive días de decisiones clave pensando en el 2026 tras ratificar a Fernando Ortiz como DT del primer equipo. Ahora llega el turno del armado del equipo, donde además de las despedidas habrá que saber salir a buscar nuevos jugadores en el mercado de fichajes.

Y es que las partidas de Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas obliga a los albos a tener que contratar futbolistas, especialmente en defensa, esto a pesar del poco dinero con que se cuenta para ello.

Además, el más que seguro adiós de Salomón Rodríguez, quien fracasó rotundamente en pelearle un puesto a Javier Correa, deja al Cacique con la misión de también tener que buscar en delantera. Con esto dicho, ya que se puede armar un orden de prioridades y puestos a reforzar en el Monumental.

Los cuatro puestos en que Colo Colo se reforzará

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, la gerencia deportiva en conjunto con el cuerpo técnico ya tiene fijadas las necesidades del equipo pensando en el 2026, donde el Popular solo jugará los torneos del medio local.

Así las cosas, Colo Colo en primera instancia irá por dos defensas centrales, un lateral derecho y un centrodelantero para la próxima temporada. La idea es que Daniel Morón avance lo más rápido en esa búsqueda, sobre todo pensando en la pretemporada que inicia en los primeros días de enero.

Si bien estos puestos son la prioridad, no se descarta la llegada de más jugadores, sobre todo si consideramos que jugadores como Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Alan Saldivia o Brayan Cortés podrían no estar en el equipo para el próximo año.

La próxima reunión de directorio en Blanco y Negro está pactada para el próximo viernes 19 de abril, donde se espera de aceleren algunos movimientos en la conformación del plantel 2026.

