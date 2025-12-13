Lo que parecía ser un ciclo más que destacado está terminando de la peor manera para Gustavo Álvarez. El técnico pidió salir de la banca de la U de Chile en 2026 al no haber conseguido los objetivos de este año, pero con una estrategia que no ha caído bien.

Tras una polémica conferencia de prensa, en la que llamó al club a buscar un nuevo entrenador, el DT remarcó que no ha renunciado y que le deben pagar. Una situación que ha generado un enorme revuelo y que ha llevado a Marcelo Barticciotto a pegarle un fuerte palo.

El ídolo de Colo Colo no quedó al margen de lo que está pasando entre el entrenador del Bulla y la dirigencia de Azul Azul, disparando dardos contra el argentino. Esto, ya que considera que es el único que está quedando mal parado con todo esto.

Marcelo Barticciotto avisa a Gustavo Álvarez de su error con la U

En la U se sigue debatiendo qué es lo que pasará con Gustavo Álvarez. El anuncio que hizo el DT pidiendo que le encuentren un reemplazante tiene al club buscando una forma de llegar a un acuerdo.

Gustavo Álvarez busca salir de la U pero no gratis, algo que no le gustó a Marcelo Barticciotto. Foto: Photosport.

Marcelo Barticciotto se metió de lleno en la polémica y no tuvo piedad con el argentino. “Yo sé que la U corre un riesgo teniéndolo a Álvarez todavía, de no acelerar la contratación de un técnico, a diferencia de lo que pasó en Colo Colo. Acá la U no lo quiso sacar, Colo Colo lo terminó echando a Almirón y Almirón se tuvo que quedar porque no lo pudo echar“, lanzó en las pantallas de ESPN.

En esa misma línea, el ídolo del Cacique remarcó que el que está quedando peor ante la gente es Gustavo Álvarez. “Acá hay un técnico que no se quiere quedar, el que queda mal es él. Va a quedar muy mal él“.

Finalmente, Marcelo Barticciotto avisó que esto puede tardar mucho más de lo pensado en solucionarse. “Yo no veo tan rápido esto, yo veo un tema muy complicado, la U no lo va echar, porque si lo echa le tiene que pagar. La U no tiene que pagar nada“.

Quedará esperar para ver si es que el DT opta por bajar mucho más sus pretensiones para dejar la banca estudiantil. Por ahora tiene un contrato por respetar aunque su deseo sea escuchar otras ofertas.

Gustavo Álvarez está cerrando su proceso al mando de la U con una polémica que empaña todo lo hecho en los últimos dos años. El técnico revivió a un gigante dormido pero ahora se aleja con problemas en medio.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Álvarez en la U?

Gustavo Álvarez busca salir de la U, donde logró dirigir un total de 93 partidos oficiales. En ellos consiguió 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas, con 178 goles a favor y 85 en contra. Fue campeón de Copa Chile y Supercopa.