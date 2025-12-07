Quizás no fue de la forma en la que querían, Colo Colo igual aprovechó de despedir el año de su centenario en grande. Este domingo el Cacique recibió a Audax Italiano en el Estadio Monumental en la última fecha de la Liga de Primera y lo hizo con un tremendo ambiente, incluido tifos de leyendas.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz necesitaba un último impulso para poder alcanzar la Copa Sudamericana, por lo que sus hinchas respondieron en las tribunas. Con un show de banderas gigantes en todos los sectores de la Ruca, se vivió una jornada emotiva.

Pero lo que se robó todas las miradas fue el tifo que desplegaron en el sector Océano. Con las caras de varias leyendas, los fanáticos que llegaron a Pedrero fueron testigos de una escena pocas veces vista en nuestro país.

La salida llena de historia en el adiós del centenario de Colo Colo

Colo Colo cerró el año de su centenario con una fiesta de sus hinchas en el Estadio Monumental. El partido ante Audax Italiano sacó lo mejor de los fanáticos, con un show de lienzos gigantes que se llevó todos los aplausos.

Colo Colo presentó un enorme tifo dedicado a sus leyendas. Foto: Photosport.

En las tribunas de la Ruca se desplegaron varias banderas grandes con camisetas, rostros y una de David Arellano con la frase “Tu sueño hecho realidad” en el sector Arica. Más tarde otro agradeciendo la existencia del Eterno Campeón se desplegó en la misma zona.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que ocurrió en el sector Océano, donde pocas veces se ven este tipo de actividades. Primero fue uno breve que dejaba un pregunta a los hinchas: “¿Qué sería de Chile sin Colo Colo?“.

ver también Colo Colo vs Audax Italiano y Ñublense vs Cobresal – Minuto a minuto y resultado de la definición por Sudamericana

Pero lo más importante vino más tarde, cuando aparecieron unos tifos con los máximos ídolos de Colo Colo. Figuras históricas como Carlos Caszely, Francisco Valdés, Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto y Yanara Aedo se pudieron ver en dicho sector.

Según reveló el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, esto “es un trabajo de hinchas del sector Rapa Nui y Océano que estuvieron días haciendo el diseño”. Un gesto digno de aplaudir y que demuestra que se puede hacen cosas buenas sin romper las reglas.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo por ahora pelea con Audax Italiano para alcanzar la Copa Sudamericana. El Cacique no lo ha pasado bien y necesita un milagro para meterse en el torneo continental para salvar su centenario.

¿A qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo juega la última fecha de la Liga de Primera buscando clasificar a la Copa Sudamericana. El Cacique recibe a Audax Italiano en el Estadio Monumental este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas.

ver también Con novedades: la formación de Colo Colo para buscar el milagro de Sudamericana ante Audax Italiano

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

Publicidad