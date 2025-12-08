Es tendencia:
Leo Valencia sorprende con inesperado anuncio tras vencer a Colo Colo: “Espero volver…”

El volante creativo de 34 años confirmó su salida del cuadro tano tras clasificarse a Copa Sudamericana 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Valencia se despidió del Audax tras triunfo ante Colo Colo
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTValencia se despidió del Audax tras triunfo ante Colo Colo

Una de las grandes figuras de la Liga de Primera 2025 se queda sin club. Así lo confirmó el propio Leonardo Valencia que tras vencer por 2-1 a Colo Colo se despidió de Audax Italiano

El futbolista de 34 años llegó a principio de temporada a los tanos, y desde el inicio marcó diferencias. Lo que se reflejó en el cierre del año con 15 tantos en el campeonato nacional, solo uno menos que Fernando Zampedri que terminó como goleador con 16 goles. Además permitió la clasificación de los tanos a la Copa Sudamericana. 

Por lo mismo, el gran rendimiento del nacido en Peñaflor despertó el interés en los clubes grandes, y su continuidad era toda una incertidumbre. Lo que finalmente aclaró el propio jugador este lunes. 

La despedida de Leonardo Valencia 

Es que el nombre de Leonardo Valencia se transformó en uno de los más comentados por su gran año. Por lo que el propio jugador decidió aclarar su futuro. 

“Queridos hinchas solo tengo palabras de agradecimiento por este termo año juntos. Gracias por tanto cariño hacia mi y mi familia”, indicó de entrada en su cuenta de Instagram. 

“Me llevo momentos inolvidables que quedarán marcados en mi corazón. Espero volver algún día a vestir está hermosa camiseta. Abrazos grande, eternamente agradecido. Gracias a todos los que forman parte de está linda institución”, complementó el ex seleccionado nacional. 

Cabe consignar que el futbolista ha sido sondeado por clubes como Palestino y Universidad Católica. Por lo que todo indica que habrán novedades importantes con el futuro de Leo Valencia. 

