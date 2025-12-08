Terminó el Campeonato Nacional y con ello, Audax Italiano habría tomado una importante decisión sobre el futuro de Leonardo Valencia, una de sus principales figuras y quien se posicionó en el segundo lugar de la tabla de goleadores.

Hace algunos días, los itálicos sellaron su clasificación a Copa Sudamericana, donde a pesar de la alegría, Valencia dejó entrever que su futuro con el equipo estaba casi sellado y su salida, al parecer, estaría muy cerca, a pesar de sus deseos de seguir allí la temporada 2026.

“Hay cosas que no dependen de mí. Todavía no se me acercaron a hablar y tengo que ver mi futuro, mi familia. Estoy muy agradecido a la gente, pero hay cosas que no dependen del jugador y ya hay que ver lo que viene para adelante”, señaló a los medios tras el partido contra Ñublense.

La decisión de Audax sobre Leo Valencia

Acorde a lo que revela el portal Tano Noticias, el goleador del equipo no sigue el próximo año. “Según la información que manejamos, la determinación pasó directamente por la dirigencia Audina, que optó por no extender el vínculo del volante”.

ver también ¿A Colo Colo? Audax decide no comprar a la gran obsesión alba y le deja el camino libre a ByN

Agregando que “Pese a su intención inicial de continuar, en el cuadro “Itálico” resolvieron no activar una renovación, dejando el futuro del “10” completamente abierto de cara a la próxima campaña y fuera de La Florida”.

Leo Valencia no seguirá en Audax Italiano/Photosport

Publicidad

Publicidad

Los equipos que van por el fichaje de Valencia

Hace algunos días, el mismo medio señaló que “Universidad Católica y otros equipos nacionales como extranjeros tienen en carpeta el nombre de Leonardo Valencia para la temporada 2026”.

En la misma línea, el periodista Rodrigo Arellano reveló que Palestino también estaría interesado en volver a contar con el goleador.

Por su parte, tras el encuentro contra Ñublense, Valencia comentó que ha recibido ofertas de otros clubes, pero su intención era continuar en La Florida. “Me hubiera gustado quedarme, pero… pero son cosas que no dependen de mí”.

Publicidad