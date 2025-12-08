Es tendencia:
¿A Colo Colo? Audax decide no comprar a la gran obsesión alba y le deja el camino libre a ByN

Una de las figuras en La Florida no sigue en el club y ahora se llena de ofertas. El Cacique lo busca hace meses.

Por Nelson Martinez

Audax derrotó a Colo Colo en la reciente última fecha.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAudax derrotó a Colo Colo en la reciente última fecha.

Colo Colo cayó inapelablemente por 2-1 ante Audax italiano y cerró así su año del Centenario para el olvido. Por eso, ahora ByN apunta a ver el plantel 2026, además de revisar la situación del DT Fernando Ortiz.

En lo que respecta a los jugadores, se espera una masiva salida de experimentados. Eso, con la idea de refrescar el equipo para la siguiente temporada trayendo nuevas figuras.

En ese contexto, un viejo anhelo vuelve a tomar fuerza en Macul. Si ya sonó en meses anteriores, hoy los caminos vuelven a encontrarse luego que Audax Italiano avisara que no comprará a una de sus figuras que estaba a préstamo.

El fichaje que reaparece en el radar de Colo Colo

Terminado el torneo, Audax Italiano sorprendió con su decisión de no hacerse de los servicios de Jorge Espejo, una de sus figuras. El lateral diestro es una de las cartas que Colo Colo busca para el mercado 2026.

Jorg Espejo anotándole a los albos este año /Photosport

“No sigue de verde. Audax Italiano no ejecutó la opción de compra por Jorge Espejo. El defensa debe volver a Cobreloa, club dueño de pase”, partió informando el periodista Rodrigo Arellano.

En ese sentido, el comunicador especialista en mercado de pases chileno reveló que difícilmente el lateral que quiere Colo Colo juegue en la B con los loínos. Es por eso que ya hay otros interesados.

“Como los loínos no ascendieron, escuchan ofertas por el jugador (Jorge Espejo). 2 clubes de Santiago ya preguntaron condiciones”, cerró, dejando en el aire su próximo destino.

