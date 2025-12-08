Cobresal se clasificó a Copa Sudamericana, pero con un papelón en cancha. Los legionarios cayeron goleados por 5-0 ante Ñublense, y solo porque Colo Colo no le ganó a Audax lograron el paso al torneo continental.

Y ante los rumores del famoso “Señor del Maletín” en Chillán, el DT Gustavo Huerta salió al paso. Es que los Diablos Rojos venían de una horrible campaña sin triunfos, sorprendiendo con la goleada ante su equipo.

Terminado el partido en Chillán, el histórico entrenador albinaranja tomó la palabra e ironizó con el impecable nivel de su rival. “Hay que tratar de digerir este partido, el resultado, lo que veníamos a buscar, y fue todo al revés, poh'”, partió diciendo.

Gustavo Huerta le agradece a Audax e ironiza con Ñublense

“Si no hubiese sido por la honestidad de Audax Italiano… Hoy (domingo) nos encontramos con el Manchester City, con el Real Madrid, cómo jugó Ñublense es una realidad. ¡En todo el año los vi jugar de esa forma!”, dijo.

Ya dejando de lado el palo por un eventual “Señor del Maletín” en Chillán, el DT hizo una fuerte autocrítica por el nivel de sus dirigidos. Ahí, no se guardó nada por la despedida en cancha de la temporada 2025.

“Nos encontramos con que no hicimos un buen partido, lentos, poca acción en lo que necesitábamos. Después, con un jugador menos se notó más la diferencia del buen juego de Ñublense respecto a nosotros”, cerró.

