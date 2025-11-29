No fue César Munder: DT de Cobresal destaca a la figura en goleada sobre Colo Colo

Cobresal se hizo fuerte en el norte y en el Estadio El Cobre goleó por 3-0 a Colo Colo. El cuadro minero superó de principio a fin al elenco de Fernando Ortiz y sumó tres puntos claves para soñar con Copa Sudamericana.

“Fue un buen premio para los hinchas del club. Terminamos con un triunfo de local. Nos jugábamos algo muy importante, veníamos de dos derrotas y hubo respuesta de los jugadores”, recalcó Gustavo Huerta tras el pitazo final.

El experimentado DT sacó adelante la tarea y borró todo tipo de ilusión de los albos. Lo que se reflejó en el marcador con los goles de Diego Coelho (44’) y el doblete de César Munder (12’ y 50’).

Pero el entrenador nacional hizo hincapié en una figura clave del equipo. Y que no tuvo participación en los golazos anotados a Colo Colo. Es que Huerta hizo hincapié en el factor físico y en el cambio que sufrió su cuerpo técnico para llegar de la mejor forma al remate de temporada.

“Quiero aprovechar está instancia para felicitar a Fredy Saldivar. Fue ayudante varios años y ahora asumió a cargo de la parte física. Lo ha hecho notablemente. Fue un cambio recontra positivo. El equipo se recuperó de forma extraordinaria. Ahora esperamos terminar bien el año”, agradeció Huerta.

¿Qué partidos le quedan a Cobresal?

Con la goleada sobre Colo Colo, ahora Cobresal se ubica en la quinta posición con 47 unidades. Por lo que debe cerrar la campaña del 2025 de visita ante Ñublense. Partido que podría sentenciar su suerte y dejarlo en Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera tras el triunfo de Cobresal ante Colo Colo

“Dimos un paso importante, pero no estamos clasificados. Tenemos sábado y domingo descanso. El lunes en la mañana ya empezamos las prácticas para ese partido tan importante”, complementó Gustavo Huerta.

