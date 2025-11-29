Tabla: Palestino suma triunfo clave para meterse en Copa Sudamericana y complica a La Serena y Colo Colo

Palestino confirmó su gran año y sumó un triunfo clave ante Deportes La Serena. El cuadro árabe venció por 3-0 a los granates y aseguró su pasaje a la Copa Sudamericana. Mientras que los locales ahora deben luchar por la permanencia en la Liga de Primera.

En el primer tiempo el cuadro granate intentó por todos los medios el primer tanto para mantener la categoría. Sin embargo, no pudo superar la defensa árabe y los 45 minutos iniciales se fueron sin pena ni gloria.

En el inicio del complemento, el juez Gastón Philippe cobró penal por falta de Sebastián Salas sobre Esteban Moreira. Pero el VAR apareció en el momento exacto y evitó el polémico cobro ya que nunca existió contacto del portero árabe sobre el delantero.

Por lo que las alegrías quedaron postergadas hasta el minuto 71. La magia llegó con Joe Abrigo que se inspiró y en plena área sacó un centro con lienza para José Bizama. El capitán de Palestino con certero cabezazo puso el 1-0 para Palestino.

Pero tres minutos más tarde vino el golpe definitivo. Facundo Castro desbordó por la banda izquierda y sacó un nuevo centro al corazón del área granate. Dylan Zúñiga intentó conectar pero su remate salió desviado. Pero la suerte estaba del lado de los árabes y en la misma zona estaba Ian Garguez que con ajustado remate puso el 2-0 silenciando a los hinchas papayeros que llegaron al Estadio La Portada.

Lamentablemente para Palestino, el partido de Facundo Castro solo duró 12 minutos en cancha. El delantero que ingresó en el 66’ por Ian Alegría, y se transformó en pieza clave del ataque, dijo adiós de forma inesperada. Un fuerte planchazo sobre Andrés Zanini provocó la tarjeta roja directa y le dio un nuevo condimento al cierre del encuentro.

Pero todavía faltaba la guinda de la torta. En los descuentos Junior Marabel combinó con Abrigo y dejó al “14” solo en el área que con potente zurdazo sentenció la historia por 3-0.

“Yo estoy muy contento en el club. Todavía me queda un año de contrato. Es un club super serio y siempre está en copas internacionales. Estoy feliz de estar acá”, sentenció Abrigo que fue elegido como la figura del partido en TNT Sports.

Tabla actualizada: Palestino asegura Sudamericana

Con este triunfo Palestino alcanzó los 48 puntos y se ubica quinto en la tabla de la Liga de Primera. Por lo que asegura su cupo en Copa Sudamericana 2026 y a su vez complica las chances de Colo Colo que prácticamente debe esperar un milagro para lograr un cupo.

La Serena perdió 3-0 ante Palestino y ahora se complica su permanencia en la Liga de Primera

Ahora el elenco de La Cisterna recibe a Huachipato el próximo viernes 5 de diciembre en lo que será el cierre de temporada para los árabes, mientras que para los acereros será el último examen antes de la final de Copa Chile.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera

Mientras que La Serena queda con 27 unidades y -19 goles en el puesto 12ª. El tema es que ahora peligra con el descenso directo y debe esperar los resultados del resto de equipos que pelean por la permanencia. Ahora el cierra de la temporada será el próximo sábado 6 de diciembre cuando visite a Deportes Limache.

