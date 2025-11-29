Pronósticos Everton vs Deportes Iquique: las apuestas entre la salvación y el descenso en el Campeonato Nacional

RedGol te proporciona los mejores pronósticos deportivos para apostar en Everton vs Deportes Iquique por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Everton y Deportes Iquique jugarán este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Sausalito, en un choque cargado de emociones por la lucha del descenso. El panorama es el siguiente: los Dragones Celestes tienen 21 puntos y necesitan ganar sí o sí para mantener opciones de quedarse en Primera en la última fecha. Con un empate, los Ruleteros asegurarán la permanencia; en ese caso, el cuadro iquiqueño deberá esperar una caída o empate de Unión Española y una derrota de Limache por la mayor cantidad de goles posible, ya que presenta una desventaja de 15 tantos en la diferencia de gol.

Con este contexto, queda claro que un triunfo de los viñamarinos sentenciará el descenso de Iquique, que quedaría condenado tras dos temporadas en la máxima categoría del fútbol chileno.

Antes de que comience este apasionante encuentro, nuestro analista te proporciona tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Everton vs Deportes Iquique

Rango de goles: 2-3 2.37 Sin gol después del minuto 75:59 1.83 Anotará en cualquier momento: Álvaro Ramos 3.40

Las estadísticas de los goles en la previa de Everton vs Iquique

Las estadísticas recientes de ambos equipos indican que podría haber dos o tres goles en el marcador. En cinco de los últimos seis partidos de Everton se registraron entre dos y tres tantos, panorama que se repitió en seis de los ocho encuentros previos de Deportes Iquique.

Rango de goles: 2-3 – 2.37 en bet365

Partido cerrado en el final

Ruleteros y Dragones Celestes se juegan la permanencia, y los datos recientes indican que no suelen haber muchos goles en el tramo final de sus partidos.

En cuatro de los siete cotejos previos del elenco de Viña del Mar, y en los cuatro duelos anteriores de los de Iquique, no se registraron tantos después del minuto 76.

Sin gol después del minuto 75:59 – 1.83 en bet365

Álvaro Ramos, el jugador de más de 100 goles

Álvaro Ramos alcanzó los 100 goles con la camiseta de los Dragones Celestes gracias a su doblete ante Cobresal, que permitió que su equipo siga con vida en el Campeonato Nacional.

El jugador de 33 años suma cinco tantos en sus últimos cinco compromisos y buscará seguir anotando para lograr la permanencia.

Anotará en cualquier momento: Álvaro Ramos – 3.40 en bet365

Cuotas en Everton vs Deportes Iquique

Everton vs Deportes Iquique: últimos partidos