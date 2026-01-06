Pronósticos Barcelona vs Athletic Club: los Culés van por la final de la Supercopa de España

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Barcelona vs Athletic Club, por la Supercopa de España.

Este miércoles 7 de enero, Barcelona y Athletic Club se enfrentarán por las semifinales de la Supercopa de España. Los culés llegan en un gran momento: acumulan ocho triunfos consecutivos y lideran LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que disputará la otra semifinal ante el Atlético de Madrid.

El conjunto de Bilbao, en cambio, atraviesa una racha negativa. Se ubica octavo en el torneo español y suma cinco partidos sin ganar. Además, encadena la misma cantidad de presentaciones sin victorias frente al Barcelona.

En la antesala de este compromiso, y considerando las estadísticas recientes, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Barcelona vs Athletic Club

Doble oportunidad: Barcelona o Empate + Total de goles: Menos de 3.5 1.90 Anotará en cualquier momento: Dani Olmo 2.60 Remates a puerta de Alex Berenguer: Más de 0.5 2.10

Para un choque tan atractivo como este, comparar las mejores casas de apuestas puede ser clave para sacarle provecho a tus jugadas. Revisa la guía para contar con toda la información sobre los operadores y escoger la que mejor se adapta a tu estilo.

¿Cuánto paga el triunfo de Barcelona ante Athletic Club en la Supercopa de España?

Barcelona aparece como favorito ante el Athletic Club, con una cuota de 1.48. El equipo culé llega con ocho triunfos consecutivos entre todas las competencias y, en sus últimas cinco victorias, se anotaron menos de cuatro goles en el marcador.

El conjunto bilbaíno, por su parte, suma cinco partidos sin ganar, aunque logró avanzar en la Copa del Rey en la prórroga. En todos esos encuentros se registraron tres goles o menos.

Doble oportunidad: Barcelona o Empate + Total de goles: Menos de 3.5 – 1.90 en bet365

Dani Olmo, en racha goleadora tras una lesión

Dani Olmo anotó cuatro goles en sus últimos tres partidos. Marcó dos tantos ante el Alavés y uno frente al Atlético de Madrid. Luego se perdió cinco encuentros por una lesión en el hombro y, en su regreso frente al Espanyol, volvió a convertir.

Anotará en cualquier momento: Dani Olmo – 2.60 en bet365

Las estadísticas de Berenguer con el Athletic Club

Alex Berenguer registra 24 remates en 17 partidos de LaLiga. De esos intentos, 14 terminaron entre los tres palos. Con estos números, es el jugador de su equipo con el mayor promedio de tiros a puerta por encuentro: 0,8 por partido.

Remates a puerta de Alex Berenguer: Más de 0.5 – 2.10 en bet365

Cuotas en Barcelona vs Athletic Club

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Barcelona vs Athletic Club: últimos partidos