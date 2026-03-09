Cristián Zavala superó su lesión y debutó con Coquimbo Unido, anotando el gol final del triunfo de los piratas por 3-1 sobre Huachipato en Talcahuano. Su regreso a las canchas fue mirado con mucha atención por todos.

Y es que fue un inicio de año bastante complicado para el delantero. Formó parte de la pretemporada de Colo Colo, pero se lesionó en ese insólito penal contra Peñarol y, tras eso, terminó concretando su deseo de volver a Coquimbo.

Una fractura en la rótula de la rodilla derecha lo mantendría fuera entre siete a nueve semanas, pero el tiempo de recuperación terminó siendo menor. Eso mismo destacó el atacante con un mensaje en sus redes sociales.

El desahogo de Zavala tras superar calvario en Colo Colo y debutar en Coquimbo

“45 días fuera, pero más cerca de quien nunca me falla, rodeado de mi novia, mis hijos y mi familia. Gracias a Dios volvimos. Y mil gracias a todo el staff medico que ayudaron a volver pronto“, publicó Cristián Zavala.

Entre las fotografías que compartió, aparece una imagen detallada de la lesión que sufrió su rodilla -y que en algún momento varios pusieron en duda- y parte de su tratamiento, que incluyó 15 sesiones de cámara hiperbárica.

Ahora, el delantero se convierte en una opción importante para Coquimbo Unido para los próximos desafíos en la Liga de Primera, la Copa de la Liga (donde enfrenta a Colo Colo el 21 de marzo) y la Copa Libertadores.