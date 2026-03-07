Debutó, anotó un golazo y se descuadró: la primera gran polémica de Cristián Zavala en Coquimbo

Una importante victoria sumó este sábado Coquimbo Unido, puesto que salió de una mala racha de dos derrotas en línea y le ganó por 3-1 a Huachipato como visita en la Liga de Primera.

Los Piratas sellaron la victoria con un gol de unas de sus figuras. Cristián Zavala se recuperó de la lesión que tuvo en la pretemporada cuando era jugador de Colo Colo (pateando un penal de pésima forma ante Peñarol) y marcó el último tanto del campeón en el CAP.

El puntero derecho jugó 16 minutos en la victoria de su equipo ante los acereros y ese tiempo en la cancha le bastó para demostrar que con la camiseta aurinegra es otro jugador, y que no le pesa como sí ocurre cuando viste de albo.

La polémica celebración de Cristián Zavala con Coquimbo

Cristián Zavala es un jugador temperamental y así lo dejó en claro en el CAP, porque apenas marcó su primer gol de la temporada generó polémica con su celebración.

El atacante convirtió un buen gol con un remate cruzado. Luego, se fue festejando llevando su mano a la oreja derecha como gesto de que quiere escuchar a los críticos. Posteriormente, siguió con su celebración justo al frente de la banca local, lo que no le gustó al DT Jaime García y compañía.

La polémica celebración de Zavala. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Terminado el partido, el propio estratega de Huachipato reclamó la situación. Lo propio hicieron algunos jugadores locales, entre ellos Lionel Altamirano, que pensaban que Zavala podría haber ido a celebrar con su barra en vez de al frente de la cabina de los dueños de casa.

Cristián Zavala volvió, anotó, y ya tiene su primera polémica de la temporada con la camiseta de Coquimbo Unido.

