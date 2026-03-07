Deportes Concepción no logra despegar en su esperado retorno a la Liga de Primera y sigue en posiciones de descenso tras la sexta fecha. Los lilas cayeron esta vez como locales por 2-0 ante Ñublense.
Pero este sábado otra noticia sacudió a los hinchas. Es que uno de sus emblemas que tuvo dos ascensos consecutivos en el fútbol chileno podría decir adiós al León de Collao.
En una operación que debe definirse hoy, el jugador Sebastián Silva está a un paso de dejar el club y partir a la Primera B. Eso, ya que no ha sido considerado por el DT Patricio Almendra este año.
Jornada de definiciones en Concepción
Sebastián Silva podría dejar Deportes Concepción durante esta jornada, según informa el medio Primera B Chile. El defensor pilar de los ascensos lilas es una opción concreta para reforzar a Rangers de Talca.
“(En Rangers) se han dado nombres como Alberto Hernández, Luis Casanova y Cristóbal Vergara, pero la carta sería otra. Se trataría de Sebastián Silva, zaguero que ascendió la temporada pasada con Deportes Concepción”, dijo el medio citado.
El defensa que tuvo pasos por Audax Italiano, Cobresal y Coquimbo, pudo llegar en 2024 a los piducanos. Sin embargo, finalmente arribó al Conce y logró dos históricos ascensos desde Segunda División.
Este fin de semana se definirá su caso, teniendo en cuenta también que Fausto Grillo tiene para mínimo dos semanas de baja tras su última lesión. En Concepción están alertas, ya que figuran últimos en la Liga de Primera, con cuatro puntos.