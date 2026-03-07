Colo Colo sale a la cancha con la obligación de ganar en la sexta fecha de la Liga de Primera, luego de la derrota de la semana pasada ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Los albos van a un reducto complicado, porque se medirán ante Audax Italiano en la siempre complicada cancha sintética del estadio Bicentenario de La Florida.

Como ha sido desde su llegada a Chile, el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, está muy cuestionado y durante la semana preparó una formación llena de novedades en Colo Colo, la que finalmente se confirmó.

La formación de Colo Colo vs Audax Italiano

El Tano Ortiz patea el tablero y realiza muchos cambios en la formación titular del Cacique, en relación al equipo que cayó por 1-0 ante la U en el estadio Monumental la fecha anterior.

La decisión más fuerte es la salida del delantero Javier Correa, de opaco rendimiento en todo el año. Los atacantes colocolinos serán Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Además, Arturo Vidal sale de la zona media y se retrasa a la defensa, para ser el líbero de la línea de cinco defensores que pondrá el elenco popular en la cancha floridana.

La formación confirmada de Colo Colo es con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Colo Colo y Audax Italiano jugará este sábado desde las 18:00 horas, partido que puedes seguir mediante el relato de RedGol.

