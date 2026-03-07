Jaime García quedó muy molesto con Cristián Zavala luego del 3-1 que Coquimbo Unido le propinó a Huachipato. El “15” sentenció el partido con un tiro rasante y después fue a celebrar el tanto justo frente al banco del cuadro acerero, que parece vivir un momento crítico.

Luego de una inesperada eliminación en la Copa Libertadores a manos de Carabobo de Venezuela, el equipo parece no encontrar la manera de despegar. Y cayeron en el estadio CAP de Talcahuano. Aunque la derrota fue contra el actual campeón del fútbol chileno. Pero los aurinegros llegaron precedidos de dos tropiezos en fila.

En ese contexto, uno de los experimentados que tiene el vestuario del Huachi sacó la voz en TNT Sports. El golero uruguayo Rodrigo Odriozola, quien ya había estado bajo la tutela de García: en Ñublense durante la Primera B 2020, cuando los Diablos Rojos del cartagenino retornaron a la élite nacional.

Rodrigo Odriozola y una tapada a un remate de Guido Vadalá. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Es difícil hacer un análisis, sobre todo del momento, que es complicado y hay que atravesarlo. Hay que hacernos responsables, no estamos pudiendo ganar los partidos ni sabemos cómo resolverlo”, reconoció Odriozola, un avezado portero de 37 años.

Agregó que “nos llegan y nos convierten mucho, no podemos hacer goles. Asumir la responsabilidad, somos 100 por ciento responsables de lo que está pasando. La única manera es trabajar, trabajar y trabajar”. El siguiente rival en la Liga de Primera 2026 será Colo Colo.

A Jaime García no le gustó nada el festejo de Cristián Zavala. (Eduardo Fortes/Photosport).

Qué mejor rival para dejar atrás tres derrotas en fila, el registro que tiene el Huachi. “Fueron dos semanas duras, en lo anímico seguramente afecta. Esperábamos mucho de ese partido, tenemos que levantar la cabeza”, manifesdtó el arquero charrúa sobre esa llave perdida por el torneo de clubes más deseado de América.

Odriozola hace un llamado al Huachipato de Jaime García tras caer vs Coquimbo Unido

Rodrigo Odriozola cree que el equipo de Huachipato que dirige Jaime García no debe quedarse pegado en la tremenda decepción que significó decirle adiós a la Libertadores y piensa que eso puede haberse notado en el duelo frente a Coquimbo Unido.

Por eso mismo, Odriozola les hizo una invitación a sus compañeros. “Ya no lo pudimos conseguir, debemos atravesar este momento, no podemos volver el tiempo atrás. Hay que asumir el momento”, manifestó el golero, quien retoró al fútbol chileno desde Racing de Uruguay.

Rodrigo Odriozola fue clave en la Copa Chile 2025 que ganó Huachipato. (Andres Pina/Photosport).

El experimentado charrúa estuvo a punto de regalarle un gol a Salvador Cordero en este partido, pero su compañero argentino Renzo Malanca lo salvó literalmente en la raya: hizo una salvada espectacular para impedir un resultado con tintes de goleada. Quizá ante los albos sea el momento de lavar las heridas de manera definitiva.

¿Cuándo juega Huachipato vs Colo Colo por la 7° fecha de la Liga de Primera 2026?

Colo Colo recibirá a Huachipato en el estadio Monumental el lunes 16 de marzo a contar de las 20:30 horas.

