Mientras se llena de cuestionamientos por perder el Superclásico, en Colo Colo el DT Fernando Ortiz golpeó la mesa y sacudió nuevamente el plantel. Esta vez, en relación a uno de los cortados.

Es larga la lista de nombres que no son considerados por el DT, destacando estos últimos días Matías Fernández. Sin embargo, un joven valor es quien ya tomó sus maletas y se marchó al puerto.

Tras jugar en Deportes Limache a préstamo el año pasado, Dylan Portilla no logró convencer a Fernando Ortiz y deja nuevamente el plantel albo. El mediocampista de 21 años es el tapado de última hora en Wanderers.

Así se cocinó la salida en Colo Colo rumbo a Wanderers

Dylan Portilla es nuevo refuerzo de Santiago Wanderers, según cuenta el periodista Nicolás Ríos, de UCV Radio. El volante llega al puerto en calidad de préstamo, tras no convencer en Colo Colo.

El nuevo jugador caturro el 2025 estuvo cedido en Deportes Limache. En los tomateros tuvo importantes minutos, donde disputó un total de 18 partidos y marcó un gol.

Se espera que en las próximas horas el elenco verde haga oficial la movida, donde sí dieron a conocer el primer contrato de uno de sus canteranos estrella: Denilson San Martín. Ahora el equipo se centra en mejorar los números en la Primera B, donde partió a los porrazos.

Con un solo punto en dos partidos, el elenco de Valparaíso ahora buscará su primer triunfo este lunes. Ahí recibirá a Deportes Santa Cruz, en duelo a jugarse a las 18:00 horas en el Elías Figueroa Brander.

