Los fanáticos del fútbol quieren que llegue luego el 11 de junio, día en que se da el pitazo inicial para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Uno de los equipos que es candidato para quedarse con el título es el actual campeón de la Eurocopa, España, que llega con el ánimo por las nubes y con la idea de ganar su segunda estrella en la historia, tras el logro conseguido en Sudáfrica 2010.

La Roja de Europa será parte del Grupo H, donde se medirá con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, una zona que en la antesala al torneo aparece como sencilla para el poderoso equipo hispano.

De la Fuente cree que España puede ganar el Mundial

El entrenador de España es Luis de la Fuente, líder en la obtención de la Eurocopa, quien en conversación con As indicó que sí son uno de los candidatos para ganar el Mundial.

“Sí, podemos ser campeones del mundo. Podemos y vamos a pelear para serlo. Pero también hay otras selecciones que lo van a intentar. No se va a quedar fuera ninguna de las buenas, como Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Portugal o Marruecos”, dijo el español.

“No ha habido otro Mundial con un abanico de candidatos tan buenos como habrá en el próximo. Y luego hay países exóticos que van a demostrar sus avances, como Cabo Verde”, agregó el estratega.

Por último, De la Fuente indicó que “lo que me da felicidad es ver a la gente ilusionada, contenta con la Selección. Eso va más allá de los reconocimientos y de los títulos”.

España debutará en el Mundial de 2026 el próximo 15 de junio, cuando se mida ante Cabo Verde en Atlanta.